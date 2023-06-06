普遍同居愛侶　錢財分開使　聯名戶口何時設立？ 達成開支共識這樣做

伴侶之間，共同理財是一個重要課題，對於錢財應否各自分開，還是把所有錢放在一起使用，開聯名戶口的時機應該如何定奪? 就有研究發現影響二人進行並共同理財的一些因素，一項針對600多名已婚或同居人士的調查發現，雖然一些傳統因素，例如婚姻、有否生小孩子和更高的淨資產，增加了成立聯名戶口的可能，但同居並不足以成為「合併財務」、開立共同戶口的理由。

淨資產為正、生小孩 更偏向開聯名戶口

上述提到一個家庭的淨資產，也是影響夫妻是否合併財務的一個因素。研究發現，淨資產為正的夫婦更有可能合併財務，淨資產為中間的夫婦則不太可能結合，負資產就沒有影響這一點。研究人員還發現，越來越多的家庭人數可能會促使夫妻共同開戶，令合併帳戶的可能性增加了約20%。

研究人員之一的佐治亞大學家庭與消費者科學學院教授John Grable指出，「如果只有一個人賺取收入，而是否覺得有權就如何使用或儲蓄收入做出所有決定？」這會在一段關係中造成權力動態問題，設立共同資產戶口，就有助於緩解其中的一些問題。

更開放的金錢對話

雖然擁有各自有收入來源，亦會使夫妻更可能(50%)分割財務。擁有學士學位或更高學歷的人「合併財務」的可能性亦略低。不過就金錢進行更開放的對話並同意他們的方法的夫婦合併賬戶的可能性要高，多出105%，可見支出達成一致，也是夫妻如何管理財務的首要指標。亦有研究發現，共享資源的夫妻往往在婚姻中表現出更高的穩定性。

開支共識無標準限制

對於什麼樣的財務整合方式可以讓夫妻成功，研究指出沒有硬性規定。研究人員指，這必須來自溝通和尋求資源或出現問題時的幫助。當向財務顧問尋求建議時，應該就財務目標和價值觀進行坦誠的對話，以便能夠制定一個共同的財務計劃。此外，夫妻也應該考慮到個人情況，例如工作狀況、收入和債務等因素，以便能夠制定一個合適財務整合方式。

夫妻共同理財是一個長期的過程，需要持續的努力和溝通。夫妻應定期檢視他們的財務計劃，並進行必要的調整，以確保他們的財務目標和計劃與他們的生活目標和價值觀保持一致。研究的作者認為，這些結果不僅可以幫助其他研究人員和財務顧問深入了解財務整合方式，還可以幫助夫妻了解他們共同理財的方式。

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