【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票

1. Mox:抽獎贏MIRROR演唱會門票

全城期待《FWD 富衛保險10周年xHKT 呈獻: JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》將於今年7月舉行,即日起至6月21日,無論是現有客戶,或者準備加入Mox,只要完成有關要求,都有機會參加大抽獎,贏取全城熱搶門票或Club積分 。

詳情可參閲:按此

新客戶限定

開戶要求:用邀請碼「MOXJL」開Mox戶口,於使用邀請碼當日及其後15日內,或在2023年6月21日(以較早者為準),完成Mox戶口開戶程序,即享一個抽獎機會。

存款要求:於成功開戶日期當日及其後10日內,或在2023年6月21日或之前(以較早者為準),開立50,000元或以上的6個月定期存款,並於到期日前維持該存款,即享額外一個抽獎機會,該筆定期存款亦可享3.3%存款年利率。

Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎,並隨機抽出獲獎者,每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。

現有客戶限定

目標戶口要求:於2023年6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口,及存入至少5,000元至此戶口,並維持至2023年6月23日,即享一個抽獎機會。

Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎,並隨機抽出獲獎者,每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。

得獎結果將於2023年6月23日或之前在Mox網站及社交媒體專頁公布。Mox將於2023年6月23日或之前通過電子郵件及短訊,通知每位獲獎者有關獎賞的領獎代碼及領獎詳情。電郵地址及電話號碼為每位獲獎者在Mox紀錄中的電子郵件地址及電話號碼。

2. bossini:父親節 精選T恤買1送1

父親節將至,即日起至6月18日,精選T恤買一送一,指定短褲一口價。除了男裝之外,女裝和童裝都有,趁節日可以安排一次親子裝。

3.foodpanda:外賣自取高達5折

foodpanda外賣自取即享高達5折優惠,毋須輸入優惠碼即可自動享有優惠,另外,於foodpanda mall訂購即享高達100元優惠。



foodpanda6月優惠碼及優惠券一覽:按此

