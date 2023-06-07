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【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票

精明消費 07:30 2023/06/07

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Mox：抽獎贏MIRROR演唱會門票

全城期待《FWD 富衛保險10周年ｘHKT 呈獻： JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》將於今年7月舉行，即日起至6月21日，無論是現有客戶，或者準備加入Mox，只要完成有關要求，都有機會參加大抽獎，贏取全城熱搶門票或Club積分 。

詳情可參閲：按此

新客戶限定

  • 開戶要求：用邀請碼「MOXJL」開Mox戶口，於使用邀請碼當日及其後15日內，或在2023年6月21日（以較早者為準），完成Mox戶口開戶程序，即享一個抽獎機會。
  • 存款要求：於成功開戶日期當日及其後10日內，或在2023年6月21日或之前（以較早者為準），開立50,000元或以上的6個月定期存款，並於到期日前維持該存款，即享額外一個抽獎機會，該筆定期存款亦可享3.3%存款年利率。

Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。

    點擊圖片放大

現有客戶限定

目標戶口要求：於2023年6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口，及存入至少5,000元至此戶口，並維持至2023年6月23日，即享一個抽獎機會。

Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。

    點擊圖片放大

得獎結果將於2023年6月23日或之前在Mox網站及社交媒體專頁公布。Mox將於2023年6月23日或之前通過電子郵件及短訊，通知每位獲獎者有關獎賞的領獎代碼及領獎詳情。電郵地址及電話號碼為每位獲獎者在Mox紀錄中的電子郵件地址及電話號碼。

2. bossini：父親節 精選T恤買1送1

父親節將至，即日起至6月18日，精選T恤買一送一，指定短褲一口價。除了男裝之外，女裝和童裝都有，趁節日可以安排一次親子裝。

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3.foodpanda：外賣自取高達5折 

foodpanda外賣自取即享高達5折優惠，毋須輸入優惠碼即可自動享有優惠，另外，於foodpanda mall訂購即享高達100元優惠。

foodpanda6月優惠碼及優惠券一覽：按此

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撰文：hket小編

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