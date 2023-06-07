【今日優惠精選】Mox 做兩任務　贏MIRROR柳應廷演唱會門票

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【今日優惠精選】京都抹茶庵冰甜抹茶+1元多1杯｜ Neway女士唱K 6月半價優惠
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1. Mox：抽獎贏MIRROR演唱會門票
全城期待《FWD 富衛保險10周年ｘHKT 呈獻： JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》將於今年7月舉行，即日起至6月21日，無論是現有客戶，或者準備加入Mox，只要完成有關要求，都有機會參加大抽獎，贏取全城熱搶門票或Club積分 。
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新客戶限定
Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。
現有客戶限定
目標戶口要求：於2023年6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口，及存入至少5,000元至此戶口，並維持至2023年6月23日，即享一個抽獎機會。
Mox將於2023年6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，每位獲獎者將會隨機獲得以下其中一項獎賞。
得獎結果將於2023年6月23日或之前在Mox網站及社交媒體專頁公布。Mox將於2023年6月23日或之前通過電子郵件及短訊，通知每位獲獎者有關獎賞的領獎代碼及領獎詳情。電郵地址及電話號碼為每位獲獎者在Mox紀錄中的電子郵件地址及電話號碼。
2. bossini：父親節 精選T恤買1送1
父親節將至，即日起至6月18日，精選T恤買一送一，指定短褲一口價。除了男裝之外，女裝和童裝都有，趁節日可以安排一次親子裝。
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撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選