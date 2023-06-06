如何專享機場貴賓室？一文看清6大信用卡年薪要求／使用限制／同行人數

疫後旅遊風潮再起，持有能提供機場貴賓室服務的信用卡，已成為旅行中不可或缺的工具之一。為滿足消費者的旅遊需求，許多銀行推出了各種旅遊信用卡優惠，包括免費機場貴賓室服務。除此之外，還有許多其他的旅遊福利，如免費旅遊保險等，為旅行體驗增添更多的便捷和舒適旅遊，不妨即看下列5張具有機場貴賓室福利的信用卡︰

想要一卡走天下，AE Explorer信用卡絕對是一個不錯的選擇。該卡不僅可享有每年免費入全球環亞機場貴賓候機室10次的待遇，還可以透過日常簽賬、網上購物及餐飲外送平台等方式積累酒店積分，並享有現金回贈等折扣優惠。希望帶同親朋好友入貴賓室或享受酒店集團常客待遇，可以考慮申請AE的信用卡。

1.美國運通 Explorer™ 信用卡

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設施:環亞機場貴賓候機室

持卡人及附屬卡會員每年可免費專享(合共8次 )

均可攜同兩位同行賓客免費享用貴賓候機室 及後每位7折 (北京和上海的服務地點除外)

累積積分方法:每HK$1簽賬 = 高達 5分

年薪要求: 30萬

年費:豁免首年年費HK$1,800

附屬卡:兩張免年費附屬卡

年費豁免優惠:閣下每年簽賬達HK$150,000，可獲豁免下年度HK$1,800之基本卡會籍年費

如果是經常出外旅遊和愛購物的人，選擇Citi PremierMiles信用卡，不僅容易儲飛行里數，憑卡還可獲得免費旅遊保險，而且申請門檻也比較低。持卡人海外簽賬可享低至$3/里的優惠，並可申請附屬卡以增加積分。另外，只需在30日內簽滿HK$5,000，就可每年專享12次機場貴賓室服務。

2.Citi PremierMiles信用卡

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設施:環亞貴賓室

免費享用次數:每年12次

年薪要求:12萬

每年度免費專享12次機場貴賓室服務，服務範圍覆蓋全球指定70多間環亞機場貴賓室。每位客戶只需於每次享用環亞機場貴賓室服務後30天內，簽賬滿HK$5,000，便可該次服務。

3.交通銀行VISA白金卡

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設施:Priority Pass機場貴賓室

免費享用次數:3-8次

免費申請成為Priority Pass的會員及享用全球各地主要機場的Priority Pass機場貴賓室服務，服務包括專享全球超過1,000 間機場貴賓室及各項貴賓室。 每年簽賬達指定金額更可於下一年度免費享用指定次數之自在通機場貴賓服務，詳情如下：

全年零售簽賬+及/或現金透支金額(港元/人民幣) 下一年度免費使用貴賓室服務次數 HK$50,000至HK$99,999 3次 HK$100,000至HK$149,999 5次 HK$150,000或以上 8次

年薪要求:15萬

服務原收費:HK$210

4.銀聯鑽石卡

設施:環亞貴賓室（只限香港及澳門）

免費享用次數: 每年3次（需登記）

年薪要求:15-25萬

銀聯鑽石卡及商務卡持卡人，於每2個連續自然月內簽賬滿HKD / MOP12,000，即可攜親友共享大中華地區與新加坡機場貴賓室禮遇3次。3次之後若您想繼續使用貴賓室服務，收費標準為US$32/人次。服務範圍覆蓋全球指定130多間LoungeKey機場貴賓室，覆蓋中國大陸、香港地區、澳門地區、台灣地區與新加坡。

5.滙豐EveryMile信用卡

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設施:環亞貴賓室

享用次數:每年6次

年薪要求:24萬

同行人士:收費8折

對於希望以低門檻享受機場貴賓室服務的旅客，滙豐EveryMile卡是一個不錯的選擇。持卡人每年可享受6次免費進入全球環亞貴賓室、指定貴賓室及機場食肆，並可為同行人士獲得8折優惠。此外，該卡用於儲存里數亦十分具有優勢，指定商戶簽賬低至HK$2/里，海外簽賬則為僅$5/里。

6.中銀香港航空Visa卡

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香港國際機場環亞機場貴賓室優惠

透過環亞機場貴賓室網站並以「HKA300」優惠碼預約2 小時可獲HK$300折扣優惠。

設施:香港航空貴賓室

年薪要求15萬/30萬

同行人士收費:未注明

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