按揭或再放寬　速速上車？ 網民︰預香港人75歲先退休？

在香港這個全球樓價最難負擔的城市，買樓一直是很多人奮鬥的目標。財政司司長陳茂波昨日表示，在可行情況下，考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例。看到這個消息，相信很多人已經坐不穩，想趁這個「優惠」迅速上車，為自己安家。

但有網民就點出箇中關鍵︰

真係預香港人做到75歲退休？

真係當個個業主都唔會失業咁

跌少少即刻變負資產

試細想，若再放寬按揭，無論新措施如何，真的值得匆忙「上車」嗎？供樓壓力真的會減少？

在回答這個問題之前，首先要搞清楚，若果政府再放寬按揭成數比例，確實是減少首期的支出，但變相也會增加日後的還款壓力，在考慮從速上車之前，以下3大因素值得考慮。

考慮後續還款壓力

根據最新樓宇按揭計劃，如下表所示，對於樓價400萬元至1,000萬元的樓宇，按揭成數高達90%，對於樓價1,000萬元以上至1,125萬元以下的樓宇，按揭成數達80%-90%，貸款上限是900萬元，而對於1,125萬元以上至1,920萬元的樓，按揭成數最高是80%，貸款額上限是960萬元。

樓價 按揭成數 400萬元至1,000萬元 90% 1,000萬元以上至1,125萬元以下 80%-90%，貸款上限是900萬元 1,125萬元以上至1,920萬元 80%，貸款額上限是960萬元

如果以購買1,000萬元樓為例，若按揭成數是90%，貸款金額高達900萬元，對於普通打工一族而言，這不是一個小數目。現在還沒有具體公佈放寬的情況，假設將400萬元至1,000萬元的樓宇按揭成數放寬至95%，首期將減少50萬元，貸款金額增加50萬元，但計及利息開支後，還款金額就增加不只50萬元了。對於首次置業人士而言，首期現金的減少無疑是具備巨大的吸引力，但其貸款金額卻上升，意味著後續幾十年還款壓力倍增，相應日後每個月要支付的供款也會增加，也就是長期需要預留充足的費用才能負擔得起。由此可見，放寬按揭成數的絕對優勢仍值得考量。

考慮還款期可能發生的意外

除了還款總額龐大之外，在漫長的還款期内還要考慮各種可能導致開支增加的意外，這些意外的發生都有可能影響償還貸款的能力：

失業

對於普通打工人而言，收入的大部分都來自於薪酬收入，如果中途不幸遭遇失業，收入大幅縮減，將對償還樓宇貸款的這項必要支出造成壓力。因此在置業前應將失業考慮在内，增加其他途徑的穩定收入或增加儲蓄。

患病

同樣，由於樓宇貸款的償還期漫長，途中可能患上意想不到的重大疾病，可能需要支付一大筆醫療費用，也會影響償還樓宇貸款的能力，最好提前規劃購買合適的保險或增加其他被動收入。

結婚生子、小孩教育

人生在不同階段難免發生各種生活轉變，特別對於首次置業在結婚生子之前的人士，更是要為後續人生大事做好規劃和打算，如果儲蓄不充裕或規劃不全面，都將加重還款壓力。

因此，在置業上車前，在通過樓宇壓力測試之餘，還要根據自己的人生規劃，做好各項預算規劃。

難返「0息年代」

在全球疫情的影響下，息口一度接近零息水平，而隨著經濟逐漸復甦，雖然在短中期内可能仍會維持低息環境，但難以再次回到「0息年代」，對於樓市的正面效應將逐步減弱。對於考慮置業上車的人士而言，利率的上升無疑是重要的考慮因素之一。

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