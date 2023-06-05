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荷蘭養老基金避投中國　憂地緣政治風險上升

退休規劃 17:04 2023/06/05

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英國《金融時報》今日報道，荷蘭匯盈資產管理公司（APG Asset Management）表示，由於投資者對不斷上升的地緣政治風險感到擔憂，其養老基金客戶正在迴避投資中國。

APG是全球最大資產管理公司之一、歐洲重量級投資機構，管理約5,320億歐元（約4.46萬億港元）的荷蘭養老金計劃資產，服務480萬計劃參與者。它是中國的老牌投資者，約15年前在香港開設了辦事處。

地緣政治風險下 難推銷對華投資

APG的首席經濟學家Thijs Knaap告訴《金融時報》，其養老基金客戶對中國的擔憂正在上升。

他表示，5年前他們認爲中國正在快速增長、對外開放，客戶也會同意把錢投資到中國，那是無需討論的事。但現在要向股東推銷對華投資，已變得更難。股東們非常清楚所面臨的地緣政治風險。

Knaap說，「在這一點上，我們仍在中國仍有不少資產，我們擁有房地產、股權、債務，而且我們在中國的投資非常大。」APG沒有透露其在中國的風險敞口的總價值。

APG正在與客戶討論他們希望投資的地區和資產類別，包括中國。Knaap表示，一方面，中國是世界經濟非常大的一部分，無法想像APG會從中撤出；但另一方面，公司確實看到了圍繞中國的陰雲。

「我們一直將中國視為我們必須做一些工作的地方。我們不能只是把錢放在那裡、然後期望一切都好。」

全球多家養老基金撤出中國

隨著對中美緊張關係的擔憂不斷增加，全球多家大型機構養老基金紛紛撤出中國。

《金融時報》上周報道，市值4,000億加元（約2.33萬億港元）的加拿大第二大退休基金——魁北克儲蓄投資集團（Caisse de dépôt et placement du Québec，CDPQ），已停止在中國進行私人交易，並將關閉其上海辦事處。

路透社報道，加國第一大退休基金、加拿大養老金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board，CPPIB）5月表示，中國是其投資組合的重要來源，在中國的任何投資都需要謹慎、老練，並對當前政局和地緣政治環境有敏銳了解。

同月，市值2,111億加元（約1.23萬億港元）的加拿大不列顛哥倫比亞省投資管理公司（BCI）稱，它已在兩年內把在中國和香港的風險敞口減少了約15%，並暫停了在中國的直接投資。

4月，加拿大第三大退休基金、安大略省教師退休金計劃（Ontario Teachers' Pension Plan，OTPP），也解散了其駐香港的中國股票投資團隊。今年年初，OTPP表示暫停未來對中國私人資產的直接投資，地緣政治風險為因素之一。

2月，新加坡主權財富基金GIC則減少了對中國的私人投資。

歐洲市場吸引力增加

與此同時，歐洲市場對投資者的吸引力增加了。歐洲Stoxx 600指數今年已上漲愈7%，部分原因是歐洲在冬季成功避開了能源危機。

Knaap說，5年前，歐洲由於其負利率、股票市場的高估值，在投資者眼中非常沒有吸引力，這促使APG的養老基金客戶將目光投向更遠的地方。大量資金流出歐洲，流向美國或亞洲，投入另類投資或新的投資類別。

他表示：「我們在過去五年中看到的趨勢即將結束。我們不再將資金撤出歐洲，也不再探索全新的資產類別。傳統資產類別和傳統地區的預期回報已變得更好。」

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