99萬起旗艦級電動SUV　Audi Q8 e-tron 50 quattro

▲ 99萬起旗艦級電動SUV Audi Q8 e-tron 50 quattro登場。

奧迪Q8，是一部非常討好的旗艦級SUV。奧迪e-tron電力系統，則多次為車廠贏得勒芒24小時耐力賽冠軍。將這兩個元素結合起來，就成為了Audi刻下最高級的純電力SUV─Q8 e-tron quattro。

▲ Audi 最近推出旗艦級 e-tron SUV Q8，一式 3 個型號同步登場。

▲ Audi 最近推出旗艦級 e-tron SUV Q8，一式 3 個型號同步登場。

到港的Audi Q8 e-tron quattro，乃是改良版本，動力系統和車身空氣動力學綫條均作了改動。當中總共有3個型號，入門版Q8 e-tron 50 quattro，搭配95kWh鋰電池，最大馬力350PS，0-100km/h加速需時6秒，最大續航距離491公里。

▲ 錶板設計以駕駛者為依歸，兩個中控台屏幕均微微斜向司機位位置。

▲ 車身兩側後鏡的綫條經過精心設計，令行車時的風噪進一步降低。

至於動力規格較高的Q8 e-tron 55 quattro，鋰電池組容量增加至114kWh，馬力亦相應調升到420PS，0-100km/h加速時間為5.6秒，最大續航力582公里。

而頂級的Q8 Sportback 55 quattro，電池容量同為114kWh，馬力輸出和0-100km/h加速時間也跟Q8 e-tron 55 quattro相同，最高續航力則微升至600公里。

▲ 車頭鬼面罩起用了活動式進氣氣簾，有助改善車身氣流動力表現。

▲ 減速時車輪能夠回收動力，令最大續航距離增加超過3成。

不能過分越野

代理首先安排測試的，是入門版的Q8 e-tron 50 quattro。雖說是入門，可是其配置卻絕對不俗。例如是主動式氣壓吸震筒，已屬隨車搭載的標準裝備，它可令車輛在離地距76mm之間作升降。一般情況下，Q8 e-tron的離地距為172mm，在高速公路行車，系統會自動下降26mm，以增加行車穩定性。

相反，假若切換至Off-Road「越野」模式，懸掛系統最多更可以升高50mm。當然，筆者絕不會建議車主開着任何型號的Q8 e-tron去玩越野駕駛的，畢竟車輛的重量不低，淨重已經超過兩噸半，車上又有不少電器裝置，所以連廠方建議的車輛最大涉水深度，也只得300mm，即一呎水深，涉水能力應該跟一部家庭房車差不多。

▲ 前座座椅的擁抱力甚高，為駕駛者提供理想駕駛姿勢。

▲ 後座的頭、肩及腳部空間甚為充裕，舒適性極高。

操控相對靈活

跟近年所有Audi汽車一樣，Q8 e-tron 50 quattro行駛時的風噪和路噪也極低。而以一部重量超過2,500公斤的電動SUV來說，它的彎路操控能力已是難得地靈活。因為電池組那大約700公斤的重量，都集中在車底位置，令車身重心變得甚低，車輛的前、後重量分布比例亦達到完美的50、50。

▲ 沒有內燃機後，引擎艙內的結構變得更簡潔。

▲ 在寧靜的車廂環境下，更加突顯出 B&O 音響的出色效果。

跟所有電動車一樣，Q8 e-tron 50 quattro的制動反應甚強，而每當制動產生的離心力超過0.3G時，電腦便會指示摩打介入，將能量回收並轉化成電力儲存在電池，車輛的491公里續航能力中，大概有3成是靠這動能回收效果產生的，認真節能。

規格表

售價：$989,000（尚未計算$190,000一換一稅務優惠）

車型：5門5座位電動 SUV

電池：95kWh鋰離子電池

最大馬力：350PS

峰值扭力：67.71kgm

驅動形式：四驅、單速自排

懸掛：前／後～五連桿

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,915 X 1,937 X 1,633mm

前/後輪軸距：2,928mm

淨重：2,510kg

風阻系數：Cd0.27

輪胎：前／後～265/45R21

0-100km/h加速：6.0 秒

極速：200km/h（電子限制）

最高續航力（WLTP模式）：491km

平均耗油量：24.0-20.1kWh / 100km（WLTP）

查詢：Kam Lung Motors（2291 0000）

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