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【今日優惠精選】京都抹茶庵冰甜抹茶+1元多1杯｜ Neway女士唱K 6月半價優惠

精明消費 07:30 2023/06/06

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 京都抹茶庵：冰甜抹茶 +1元多1杯

即日起至6月30日期間任何時間來京都抹茶庵惠顧，原價冰甜抹茶加1元多一杯。

地址：
京都抹茶庵 - 尖沙咀店
尖沙咀 K11 購物藝術館 2 樓 211 號舖11

京都抹茶庵 - 新都會店
新界葵涌葵芳興芳路223號新都會廣場第2層240-243號舖

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2. Neway：女士唱K 半價優惠

六月份每個星期日（6月4日、6月11日、6月18日、6月25日）女士唱K半價，此優惠只限於香港Neway CEO 分店，需預早一日訂房，另外，不適用於K-Lunch時段。

    點擊圖片放大

3. 韓印紅：Summer Sale 多款零食買一送一

韓印紅一直以最低價格，挑選各種韓國食品，近日推出夏日涼爽優惠，海太零食、康普茶、大白菜、長壽米酒等等買1送1優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

撰文：hket小編


【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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欄名 : 今日優惠精選

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