【今日優惠精選】京都抹茶庵冰甜抹茶+1元多1杯｜ Neway女士唱K 6月半價優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 京都抹茶庵：冰甜抹茶 +1元多1杯

即日起至6月30日期間任何時間來京都抹茶庵惠顧，原價冰甜抹茶加1元多一杯。

地址：

京都抹茶庵 - 尖沙咀店

尖沙咀 K11 購物藝術館 2 樓 211 號舖11



京都抹茶庵 - 新都會店

新界葵涌葵芳興芳路223號新都會廣場第2層240-243號舖

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2. Neway：女士唱K 半價優惠

六月份每個星期日（6月4日、6月11日、6月18日、6月25日）女士唱K半價，此優惠只限於香港Neway CEO 分店，需預早一日訂房，另外，不適用於K-Lunch時段。

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3. 韓印紅：Summer Sale 多款零食買一送一

韓印紅一直以最低價格，挑選各種韓國食品，近日推出夏日涼爽優惠，海太零食、康普茶、大白菜、長壽米酒等等買1送1優惠。

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撰文：hket小編



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