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如何同時享有保險和投資收益？ 買投連壽險必睇4件事

博客 14:10 2023/06/05

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若消費者希望同時享有保險保障及投資收益，部份人會考慮投資相連壽險計劃。值得留意的是，投連壽險是一份長期保單，如果在保單初期退保，退保費可能會很高。此外，投連壽險的保險與投資部分亦有不同費用及收費。如果你打算購買投連壽險產品，應留意以下事項︰

1. 評估自己需要及負擔能力

要決定某一個投連壽險產品是否適合自己，你應小心考慮自己的個人情況及打算購買投連壽險的原因，包括了解產品的特性，保障是否適合你的需要，以及自己是否有能力在整個保費支付期內作出供款。

2. 查看保單的預計最短持有年期

投連壽險是一份長期保單，只適合準備長期持有的投資者。消費者要留意產品的長期性質，例如前期收費、提早退保或提取款項罰款及長期客戶獎賞。查閱《產品資料概要》「投資前須知」部份，當中保險公司會列出投連壽險保單的「預計最短持有年期」。低保障投連壽險產品的預計最短持有年期可能較短，例如5年；而高保障投連壽險產品則可能較長，例如10年。若「預計最短持有年期」對你來說仍是太長，你應考慮有沒有其他性質類似的替代產品更適合個人需要，例如獨立購買人壽保單及另行透過「資產型基金平台」投資基金。

3. 了解收費

投連壽險產品設有不同的費用和收費，部分與保險保障相關，其餘則關乎所提供的投資平台的行政費用和其他服務費用。消費者可參考《產品資料概要》的費用及收費章節了解詳情。保單的收費可能會減少可用作投資的金額，記得閱讀《產品資料概要》的保單收費總額說明，有助你了解保單層面的整體收費，及比較不同投連壽險產品。此外，你亦應在決定購買保單前向中介人查詢更多有關中介人酬勞的資料。

4. 了解風險因素

保單價值會受到投資風險及巿場波動影響，投連壽險產品的回報可能大幅波動或甚至出現虧損。一如其他投資，審慎查閱銷售文件，了解產品的主要特點及風險。

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撰文 : 投資者及理財教育委員會 投資者教育及企業傳訊

欄名 : 投資理財手記

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