青年、壯年、中年　不同人生階段如何調整强積金策略

今年是雙春兼閨月的婚嫁好年，相信有不少打工仔都會趁機「拉埋天窗」。談婚論嫁，生兒育女，隨著人生階段的轉變，每個人的生活需要都會變得不一樣。正如強積金投資，打工仔需因應不同的人生階段，制訂適合自己的強積金投資策略，及早準備應付未來的退休生活。

青年期善用複息效應

打工仔由初出茅廬直至退休，橫跨動輒40年，每個人生階段所考慮的因素，例如收入、日常開支、財政負擔、人生規劃等都會有所不同。例如18至30歲處於青年期的打工仔，一般而言家庭負擔較輕，距離退休仍有一段時間，意味著其退休投資期相對較長，更能享受時間及複息效應所帶來的優勢。他們應該考慮在財政負擔較輕時，盡早開始儲蓄並進行適當的投資，善用複息效應為退休儲備滾存增值。在強積金投資策略方面，由於投資期較長，他們所承受的投資風險亦會較高，可以因應個人投資目標考慮選擇較進取的強積金基金。

壯年期控制開支 保持退休投資

當打工仔步入31至49歲的壯年期，投身職場已有一段時間，人生經歷亦會出現較多變化，包括置業、組織家庭和生兒育女等，財政負擔較初出茅廬時更重，如果他們在這個階段小心控制開支，應該有能力投放更多資金作退休投資。同時當年紀漸長時，打工仔可以因應年齡，逐步減持風險較高的資產，並相應增持風險較低的資產，以減輕投資風險，保障長線回報。

中年期轉向投資風險較低產品

當打工仔到達50至64歲中年期，一些人生責任，例如償還樓宇按揭、供養父母和子女等，都已有較具體的預算，甚至已經完成。同時由於年紀漸長，醫療支出有機會增加。隨著愈漸接近退休年齡，投資期愈來愈短，風險承受能力會逐步下降。打工仔可考慮將部分強積金資產轉到風險較低的投資產品，以確保退休投資組合能夠持盈保泰。

到65歲或以後大部分人都展開退休生活，但隨著香港人的平均預期壽命愈來愈長，退休生活隨時超過20年，再加上通脹令貨幣貶值，長遠而言，其購買力便會被削弱。因此，退休後仍然要維持適當投資。退休人士可以因應個人情況，考慮將強積金全數留於強積金帳戶或分期提取強積金，讓退休資產繼續滾存。

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