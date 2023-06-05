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讀書多更有錢？智商高更易發達？變有錢其實要靠這3大因素

個人增值 20:30 2023/06/05

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超級富豪題材的電視劇大受歡迎，主人公無論是個充滿權力、著重虛榮、或有著身世沉重的人，都絕不會是個不聰明的角色，劇中富人發揮機智的腦力、妙用手段佈局明爭暗鬥，難道現實生活中，有錢人是因為聰明才致富嗎？ 這個問題不僅是一個科學及好奇心的問題，還觸及了更深層次的問題︰有錢是天生由腦袋決定的嗎？ 在生活中，聰明的人是否有更大機會創造財富？

收入最高也不是最聰明
利物浦大學（英國）心理學講師Giovanni Sala、名譽高級研究員Fernand Gobetk指出，事實上，智力普遍被認為是教育和工作表現的最佳預測指標之一，而學業和職業上的成功亦可以也為人帶來更高的收入。不過，這並不是全部。並非所有高智商的人都會被財富所驅使，從事高薪厚職，因為他們通常對知識有渴求。有些人可能會選擇薪水不是最高、但更動腦筋的工作，例如建築、工程或研究。最近的調查發現，收入最高的 1% 的人的認知測試分數、相比與收入稍低的人所獲得的分數沒有顯著差異。

不只是智商 智力集結多項處理能力 
到底智力在多大程度上增加了財富？研究所說的「智力(intelligence)」，不只是局限於智商，而是定義為成功執行各種認知測試的能力，而這些測試之間是有聯繫的。如果某一些人擅長解決特定的認知測試，他們也可能在其他認知測試中表現出色。例如一個人的推理能力敏銳，那麼就將能夠快速處理新信息，並將新信息與舊信息結合起來。最終，這將加快任何學科的學習速度，並有助於學術和財務上的成功。

優質教育提升智力
教育也是一個重要的因素。一項調查發現，受教育年齡越長，學生智力得分越高。至關重要的是，這些源於特定技能的培訓的進步，不會因為單純地提高一般的智力就能致富。事實上，教育反過來，同時又受到家庭社會經濟地位的影響，例如昂貴的學費及私人一對一教師，為學生提供高效的個人化教學，在這些優質教育下，或會對未來收入產生巨大影響。

智力與財富的分佈

    點擊圖片放大

智力（左圖）和財富（右圖；對數標度值）的分佈。數據是模擬的，僅供說明之用。

不過，僅憑智力無法解釋我們社會中貧富之間不成比例的差距。研究並未淡化智力（或一般人才）的作用。良好的智力可以提高致富的機會。儘管如此，智力並不能保證致富，因為致富而言，聰明是不夠的，也不是必需的，可是又確實有所幫助。

致富真正三大因素︰運氣、市場機會、個人選擇
當然，家庭社會經濟地位對財富的影響，不僅僅通過教育起作用，繼承和人脈也是最明顯的原因之一。對於企業家來說尤其如此，他們的投資潛力和人脈關係是企業成功的基礎。僅憑智力、教育和社會經濟地位不能完全解釋財富的增長。其他三大因素，例如運氣、市場機會和個人選擇也是重要的因素。一些研究表明，富人的成功往往來自於他們對風險的控制和選擇，以及在市場上追求機會的能力。

出生在富裕且受過高等教育的家庭是一件幸運的事。同樣，偶然的好運（如中彩票）也不是來自多年的努力。甚至可以將論點推得更遠，並得出結論，聰明本身就是一種運氣許多有助於實現財務成功的事情都超出了我們的控制範圍。大多數（不是全部）極其富有的人，都可以說得到了幸運女神的眷顧，但最終懂得充分利用運氣帶來的東西才更重要。

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