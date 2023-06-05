讀書多更有錢？智商高更易發達？變有錢其實要靠這3大因素

超級富豪題材的電視劇大受歡迎，主人公無論是個充滿權力、著重虛榮、或有著身世沉重的人，都絕不會是個不聰明的角色，劇中富人發揮機智的腦力、妙用手段佈局明爭暗鬥，難道現實生活中，有錢人是因為聰明才致富嗎？ 這個問題不僅是一個科學及好奇心的問題，還觸及了更深層次的問題︰有錢是天生由腦袋決定的嗎？ 在生活中，聰明的人是否有更大機會創造財富？

收入最高也不是最聰明

利物浦大學（英國）心理學講師Giovanni Sala、名譽高級研究員Fernand Gobetk指出，事實上，智力普遍被認為是教育和工作表現的最佳預測指標之一，而學業和職業上的成功亦可以也為人帶來更高的收入。不過，這並不是全部。並非所有高智商的人都會被財富所驅使，從事高薪厚職，因為他們通常對知識有渴求。有些人可能會選擇薪水不是最高、但更動腦筋的工作，例如建築、工程或研究。最近的調查發現，收入最高的 1% 的人的認知測試分數、相比與收入稍低的人所獲得的分數沒有顯著差異。

不只是智商 智力集結多項處理能力

到底智力在多大程度上增加了財富？研究所說的「智力(intelligence)」，不只是局限於智商，而是定義為成功執行各種認知測試的能力，而這些測試之間是有聯繫的。如果某一些人擅長解決特定的認知測試，他們也可能在其他認知測試中表現出色。例如一個人的推理能力敏銳，那麼就將能夠快速處理新信息，並將新信息與舊信息結合起來。最終，這將加快任何學科的學習速度，並有助於學術和財務上的成功。

優質教育提升智力

教育也是一個重要的因素。一項調查發現，受教育年齡越長，學生智力得分越高。至關重要的是，這些源於特定技能的培訓的進步，不會因為單純地提高一般的智力就能致富。事實上，教育反過來，同時又受到家庭社會經濟地位的影響，例如昂貴的學費及私人一對一教師，為學生提供高效的個人化教學，在這些優質教育下，或會對未來收入產生巨大影響。

智力與財富的分佈

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不過，僅憑智力無法解釋我們社會中貧富之間不成比例的差距。 研究並未淡化智力（或一般人才）的作用。良好的智力可以提高致富的機會。 儘管如此，智力並不能保證致富，因為 致富而言，聰明是不夠的，也不是必需的，可是又確實有所幫助。

致富真正三大因素︰運氣、市場機會、個人選擇

當然，家庭社會經濟地位對財富的影響，不僅僅通過教育起作用，繼承和人脈也是最明顯的原因之一。對於企業家來說尤其如此，他們的投資潛力和人脈關係是企業成功的基礎。僅憑智力、教育和社會經濟地位不能完全解釋財富的增長。其他三大因素，例如運氣、市場機會和個人選擇也是重要的因素。一些研究表明，富人的成功往往來自於他們對風險的控制和選擇，以及在市場上追求機會的能力。

出生在富裕且受過高等教育的家庭是一件幸運的事。 同樣，偶然的好運（如中彩票）也不是來自多年的努力。 甚至可以將論點推得更遠，並得出結論，聰明本身就是一種運氣。 許多有助於實現財務成功的事情都超出了我們的控制範圍。大多數（不是全部）極其富有的人，都可以說得到了幸運女神的眷顧，但最終懂得 充分利用運氣帶來的東西才更重要。

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