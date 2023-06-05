【加密市場一周】香港接受牌照申請　幣安澳洲暫停銀行轉賬提存

上周，加密貨幣市場交易量跌至301億美元。比特幣於周三報27,700美元，一周上升1.8%。以太幣一周上升2.8%，周三報$1,901美元。

香港開始接受加密貨幣交易牌照申請

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）於6月1日開始接受加密貨幣交易平台牌照的申請。根據現行規則，加密貨幣交易所必須在任何時候保持不少於5百萬港元的資本。在每個月底，他們還需要向證監會提交平台的可用和所需流動資金、銀行貸款、墊款、信貸資料摘要以及利潤和損失分析等不同的報告。證監會還就在交易所上市的代幣發布指引。即使代幣本來已在其他平台上市，它們在上市前也必須經過相同的評估程序，並由獨立評估員進行的智能合約審計。然而，平台營運商不需要任命獨立的外部成員加入代幣審查委員會，只要他們充分處理利益衝突即可。

幣安澳洲暫停澳元轉賬出入金

幣安澳洲公布，在6月1日，幣安澳洲用戶不再可以通過銀行轉賬進行澳元存款和提款。公告發出後，大批用戶紛紛售出比特幣，造成前所未見的大幅折價。目前，比特幣在幣安澳洲的交易價格約為33,400澳元，而在Kraken、Coinjar和BTCMarkets等其他交易所的交易價格約為42,500澳元。比特幣在幣安澳洲的交易價格比其他交易平台低約20%。在暫停澳元存款和提款之前，5月18日比特幣/澳元在幣安的每日交易量為1230萬，而在5月20日跌至91萬的低點。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,201點，一周上升2.3%；信昇比特幣指數報6,691點，一周上升1.8%；信昇以太幣指數報16,333點，一周上升2.5%;信昇加密穩定幣報999.97點。信昇比特幣現價指數報27,700點，一周上升1.8%；信昇以太幣現價指數報1,901點，一周上升2.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6201 +2.3% (+138) 信昇加密穩定幣指數 999.97 +0.01550% (+0.15502) 信昇比特幣指數 6691 +1.8% (+116) 信昇以太幣指數 16333 +2.5% (+404) *截至2023年6月2日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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