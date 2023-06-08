Audemars Piguet跟Marvel二度合作　RO Concept玩蜘蛛俠復刻Offshore特別版

繼 2021 年推出黑豹飛行陀飛輪腕錶，瑞士高級製錶品牌愛彼（AUDEMARS PIGUET）再接再厲，今年推出 Royal Oak Concept 系列蜘蛛俠陀飛輪腕錶。除了超級英雄，就連荷里活電影英雄阿諾舒華辛力加也再次被徵召，凡此種種，品牌無非貫徹一直以來對導人向善的英雄主題趨之若鶩的表現，盡情放到錶面上吧！

▲ 這次與漫威第二回合作，也是 AUDEMARS PIGUET集傳統工藝與頂尖科技的一次顯技，透過鏤空技藝，展現品牌創作複雜功能腕錶的創意。

在 2021年，AUDEMARS PIGUET與Marvel首度合作，在Royal Oak Concept系列下，以cool到爆Black Panther（黑豹）作主題，在飛行陀飛輪腕錶展現英雄一面。今年AUDEMARS PIGUET起用另一位深入人心的超級英雄——Spider-Man （蜘蛛俠）。

AP與MARVEL二度合作

這次「蜘蛛俠」採用42毫米鈦金屬錶殼，搭配無窮空間想象的鏤空機芯。品牌旗下工程師、製錶師及工藝師在2948機芯的基礎上，開發全新2974手動上鏈機芯。

而立體蜘蛛俠的製作過程相當繁複：首先利用CNC數控加工技術，在白金板上裁出立體輪廓，下半身以鐳射鐫刻出緊身衣紋理，必須為加工機器編寫繁複的程式並進行多次測試，才達致逼真效果。此外，黑色PVD鍍膜K金時標與阿拉伯數字時標交錯妝點錶面，時標與指針覆以白色夜光塗層，好讓超級英雄在黑暗中發出藍色熒光。

▲ 蜘蛛俠上半身則以手工精雕細琢，由一位鐫刻師妙手刻出其身軀細節，接著由畫師手繪上色，畫出啞光紅與電光藍的蜘蛛裝，歷經 50 小時的慢工出細貨，令人物更立體栩栩如生。（圖片︰品牌提供）

▲ 錶殼正面及背面經亮面拋光與微珠噴砂交錯處理，側面則經霧面打磨。機芯亦經多道裝飾工序，從拉絲打磨、噴砂處理到亮面拋光一應俱全。（圖片︰品牌提供）

此錶限量發行250枚，為秉承啟發Peter Parker那句「能力越強，責任越大」格言，品牌更為慈善用途，設計一枚名為Black Suit Spider-Man黑衣蜘蛛俠版本腕錶作拍賣之用，並將所得捐贈給First Book及Ashoka兩家非牟利組織共創的「踐行夢想，改變世界」合作計畫，以支持青少年改變現狀，對社會產生正面影響。

▲ Royal Oak Concept系列SPIDER-MAN 蜘蛛俠陀飛輪腕錶：錶徑 42 毫米，鈦金屬錶殼，金質手繪立體蜘蛛俠鏤空錶面，搭載自家製 2974 手動上鏈機芯，動力儲存 72 小時，黑灰雙色易換式橡膠錶帶（另附紅黑雙色橡膠錶帶），防水約 50 米，限量 250 枚。（約$1,700,000／圖片︰品牌提供）

延續黑豹感的「末世浩劫」

今年是Royal Oak Offshore系列的30周年，AUDEMARS PIGUET重現當年此系列首次聯乘的特別版來慶賀，時間回到1999年，品牌藉阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）新戲《末世浩劫》（End of Days）上映，順勢推出特別版錦上添花，憑藉荷里活電影英雄的人氣，一夜間也令Royal Oak Offshore系列深入錶迷心底之中。

▲ Royal Oak Offshore系列計時腕錶：錶徑 43 毫米，黑色陶瓷錶殼，鐫刻 Mega Tapisserie 黑色錶面，搭載自家製 4401 自動上鏈機芯，動力儲存約 70 小時，飾有黃色縫綫黑色小牛皮錶帶，防水約100米，限量 500 枚。（$468,000／圖片︰品牌提供）

這次如何重新演繹1999年版本？品牌採用硬度極高、輕盈材質的陶瓷作錶殼材質，搭配以鈦金屬製作的連接釦、計時按鈕及底蓋，還有8顆精鋼螺絲將八角錶圈鎖入錶殼。雖然腕錶加大至43毫米錶徑，但總重仍只得103克。

▲ 玫瑰金自動擺舵，其深灰色澤來自 NAC 塗層處理，外圍的鈦金屬底蓋刻有「Limited Edition of 500 Pieces」字樣。（圖片︰品牌提供）

這次品牌鐫刻代表新生代的Mega Tapisserie超大型格紋裝飾，搭配黃色測速儀、時標與指針，與當年1999年原創款的黃黑雙色設計相呼應。對筆者而言，則聯想起同樣是 Marvel 旗下的「黑豹」感覺呢！

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