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支付工具也有「附屬卡」　無內地戶口、 毋需轉帳　教你如何設立「親情卡」

個人增值 09:30 2023/06/04

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打算北上玩樂，但還未開通支付寶或微信支付？今次教大家活用「親情卡」，是一個類似「附屬卡」的新功能，為家人親友開通，設立親友附屬每月消費額，而且毋需轉帳，及毋需內地戶口! 

理財最前線
支付工具也有「附屬卡」　無內地戶口、 毋需轉帳　教你如何設立「親情卡」

 

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