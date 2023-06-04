支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 個人增值 09:30 2023/06/04 分享： 分享： 打算北上玩樂，但還未開通支付寶或微信支付？今次教大家活用「親情卡」，是一個類似「附屬卡」的新功能，為家人親友開通，設立親友附屬每月消費額，而且毋需轉帳，及毋需內地戶口! 理財最前線 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 2023/05/28 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 2023/05/21 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 2023/05/14 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 2023/05/07 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 2023/04/30 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 支付寶 微信支付 微信 電子支付 網購平台 網絡熱話 社交平台 網上購物 玩樂