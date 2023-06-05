有錢人和你不一樣︰7條致富紀律 「嬰兒學步致富法」　別以為有錢就能奢侈

想成為有錢人，距離財富之路差距，可能只是「一念之差」，著名理財專家Dave Ramsey提到，有錢人和一般人的差異在於其致富紀律，而這種紀律是可學習的。根據他的研究，千萬富翁有著相同的思考模式，以下整理出七大思考模式，讓你也能成為有錢人。

《有錢人和你不一樣的致富紀律：改變數百萬人的理財7步驟》作者，個人理財專家 Dave Ramsey所寫，此書研究超過1萬名千萬富翁，分析富人特有的行為和心態，打破一般人對於有錢人的迷思，用數據證明最有效的致富之道。研究團隊，先依照訪談和內容分析，設立7大方向的主題，把有助判別千萬富翁共同採取的行動或態度，更找出了富人的思維及行為模式。本文整理列出有錢人的致富宜忌，可供參照︰

1.宜:堅持目標 忌:隨波逐流

千萬富翁不會對他人或處境有慣性反應，而是事先計畫和設定目標，堅持行之有效的原則，朝著自己的目標前進，避免被外界所左右。

2.宜:虛心學習 忌:自大傲慢

千萬富翁清楚自己不是無所不知的，願意學習，終身不斷地精進自己的能力和知識，避免自以為是的自大傲慢。

3.宜:節儉簡樸 忌:愛炫富

千萬富翁看重節儉簡樸的生活方式，不喜歡鋪張浪費，即使成為千萬富翁，也保持著儲蓄和節制消費的習慣，避免炫耀財富。

4.宜:努力奮鬥 忌:依賴先天繼承

千萬富翁大多是靠自己的努力奮鬥而成，沒有依賴先天繼承的遺產，他們長期儲蓄和學習，最終實現了財富自由。

5.宜:相信可改變命運 忌:陷入受害情結

千萬富翁相信自己是命運的主人，為自己的行為和結果負責，不陷入受害者心態，相信成功主要取決於個人的選擇和努力。

6.宜:持續成長 忌:定型心態

千萬富翁持續學習和成長，相信自己的智力不斷進步，避免定型心態的思維，積極開拓新的領域和機會。

7.宜:積極出擊 忌:慣性反應

千萬富翁選擇積極出擊，爭取賺錢機會，而不是被動等待，高度重視決策能力和行動力，避免在生活和事業中陷入慣性反應。以上七大思考模式，可以成為追求財富和成功的重要指導原則。



「嬰兒學步致富法」

Dave Ramsey提出一種十分萬用，透過理財來實現財務自由的「嬰兒學步致富法」。首先，建立緊急基金以應對意外事件，清償除房貸外的債務，投資能夠複利的標的並固定定期投資，同時存妥學費和盡早還清房貸。過好沒有債務的人生是嬰兒學步致富法的最終目標，他提到有67%的富豪在12年內還清貸款，節制消費並避免陷入債務困境。

別以為有錢就能奢侈

當有了閒錢進行投資時，需要選擇能夠透過時間複利，滾出超額獲利的投資標的。但是，不能以為開始理財之後，就能立刻成為富豪。當支出超過目前的生活水準時，很快的，就會被迫降級消費，而且失去原有的餘裕。節制自己的消費，避免陷入債務困境，並將本業收入用於投資，才能有閒錢持續進行理財，固定每個月、每年或每十年進行投資，能承受短期波動，不誤信市場時機或聽信股市「專家」意見，才能在理財上有所成就。

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