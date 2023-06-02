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【定期存款】爆發加息戰　長息重返4厘　存20萬賺$8360

收息攻略 20:30 2023/06/02

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定期存款加息戰愈演愈烈，近日連12個月存期的長息，亦重返4厘大關，1年期4.18厘，存20萬元就躺賺$8360。美聯儲加息接近尾聲，是時候把握長期高息了！

ET至高息
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