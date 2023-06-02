【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360 收息攻略 20:30 2023/06/02 分享： 分享： 定期存款加息戰愈演愈烈，近日連12個月存期的長息，亦重返4厘大關，1年期4.18厘，存20萬元就躺賺$8360。美聯儲加息接近尾聲，是時候把握長期高息了！ ET至高息 【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款新高位｜50萬元做定期 最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新） 今日 定期存款新高位｜50萬元做定期 最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新） 10萬元做定期存款 │新資金4.2厘、 現有資金也有4厘 （6月2日更新） 今日 10萬元做定期存款 │新資金4.2厘、 現有資金也有4厘 （6月2日更新） 【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘 今日 【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘 【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘 2023/06/01 【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘 定期存款 3個月最高4.4厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新） 2023/05/31 定期存款 3個月最高4.4厘、3.8厘以上共11間｜美元高見5.5厘（6月2日更新） 港元定期存款 收息產品 加息 定期存款