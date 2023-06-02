【閃電劈入屋】天災引致損失　家居保VS火險邊份先啱？　3大要點投保前必看

屯門和田邨發生罕見閃電劈入屋！尼泊爾籍女戶主接受傳媒訪問時憶述，單位被雷劈中時全屋恍似震動，連忙關上全屋電掣；雖然大廈外牆出現石屎崩裂，猶幸戶主全家安然無恙，「人無事先做到世界冠軍咖嘛」！

不過當遇上這些罕有的天災引致損失時，我們又有甚麼地方面留意？以防萬一，應該買火險定家居保險？兩者又有何分別？本網為各位讀者整合相關資料，有3大要點在你投保前要知道！

1. 火險VS家居保？

「火險」的正式名稱為「樓宇結構保險」，針對樓宇結構因火災、閃電、颱風、暴風或洪水等等天災而引致的損失和損毁，有些保險產品還會承保水箱、輸水裝置或水管缺陷、飛機或汽車碰撞（並非您的汽車所引致）、暴動及罷工等等損毀。家居保險則保障因火災、水浸、颱風、盜竊或意外而導致之家居財物損壞。

2. 火險跟家居保險有甚麼差別？

兩者最大的分別在保障範圍，火險只會保障樓宇結構，例如牆身、窗戶、天花、地板等等；室內傢俬、電器、裝修等家居財物則不受火險保障。

家居保險的保障範圍就包括家居財物，除了上述的室內傢俬、電器、裝修以外，還有金錢、珠寶、名錶等等也在家居保險的承保範圍內。

由於兩種保單的特色不同，所以兩種保障是相互補足，若你希望有全面的保障，建議應該一併投保。

3. 誰人要買火險？

由於火險保障樓宇結構，所以只有業主可投保，與租客無關。無論是投資或是自住，業主都要為住宅物業買一份火險，方可以向銀行申請按揭。

回顧今次罕見的閃電劈入屋事件，由於發生地點屯門和田邨是房委會轄下公共屋邨，所以租戶並不需要為單位投保火險。

不過，租客也可以投保家庭保，為自己的蝸居買個保障。

◼5家火險保障大比併◼

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虛擬保險公司OneDegree指出，自從早前的調查報告發現，業主自行選擇向保險公司購買火險可節省最多九成保費，近期就收到更多業主的「轉會」查詢，推動公司火險業務亦有顯著增長。

截至今年3月31日止，OneDegree首季火險投保額較去年同期增長85%，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費3.3%增幅。首季火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的38%，業務增速較去年有所提升。期內，OneDegree火險總受保金額較2022年同期倍增。

OneDegree又表示，大部份業主誤以為在選擇按揭銀行或其介紹的保險的火險產品後不能「轉會」，或擔心「轉會」步驟繁複，而不作考慮。

火險「轉會」只需要3個步驟： 1. 向按揭銀行確認投保資料， 包括投保額、受保地址、保單生效日及指定保單持有人 *若已購買其他公司的火險，業主亦可先申請取消該保單及確認保單終止日 2. 向新保險公司投保火險 3. 向銀行遞交新的保單，銀行批核後，即完成整個轉會過程

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