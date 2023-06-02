FSMOne：AI熱潮像99年科網泡沫　市場焦點將從通脹轉為衰退 （附10隻精選基金）

網上投資平台FSMOne（香港）發表對2023年下半年的投資展望，以及公佈2023/24年度精選基金名單。FSMOne（香港）認為，市場焦點將從通脹轉為衰退，美股AI熱潮就像99年科網泡沫，現時在市場狂歡下被拉高估值，但在經濟增長放緩下，業績有下修的風險。其次，加息週期來到尾聲，利率及債息均為2007年以來最高水平，現時是買短年期債券的黃金時刻。多重因素壓制中港股市估值，加上通縮和經濟疲軟，港股目標價仍維持兩萬點，繼續「有波幅、無升幅」格局。

除去科技股 標指反跌

FSMOne（香港）總經理沈家麟認為，環球經濟陷入衰退只是時間問題，受制於通脹仍然高企，環球主要央行應對本輪下行週期的反應將會更慢，經濟硬著陸風險增加。聯儲局今年最多加息三次，並最遲於年中時暫停加息。沈家麟相信聯儲局在下半年加息機會不大，最多加一次息，美國債息和美匯指數將會回落。

美股方面，如果除去大型科技股，標指今年以來反跌，顯示除了科技股外，其他板塊未來接力，股市並未出現以往普漲的行情。本輪反彈的領袖板塊就是大型科技股、半導體股和AI相關股票，這些股票都累積了一定漲幅，部分開始超買。FSMOne更將科技股與標普500指數的相對估值進行比較，發現已升超過兩個標準差水平。沈家麟説道，AI熱潮就像99年科網泡沫，其對整體晶片出貨量和先進製程產能佔比有限，但在市場狂歡下相關板塊估值較貴。市場未完全計入上述利淡因素，美股的投資價值仍未算吸引。沈家麟認為，「增長股+價值股」的槓鈴投資策略能夠應對美股的波動。

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恒指目標18500點 「有波幅、無升幅」

沈家麟指，去年年底給予恒指2023年目標價為兩萬點，當時預計港股在「有波幅、無升幅」格局運行，至今仍未改變。在半導體等高科技產品被制裁，民營企業在整改風暴後仍舉步維艱；加上西方國家關係緊張重塑了供應鏈格局，中港股市的國家風險溢價大幅攀升。上述因素將壓制中港股市的估值，加上通縮和經濟疲軟狀況，股市可能有新政策推動，但邊際效應不大，恒生指數在2023年的目標價為18,500點水平。

把握債券高收益率

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗認為，要徹底避開中長年期債券的時間已經過去，其吸引力已顯著回升。企業債券方面，高投資類別（A級或以上）企業債券更吸引，而非AT1銀行債券的投資價值亦不俗。

FSMOne（香港）其中10隻精選基金

地區/單一國家/市場股票 精選基金 美國 聯博-美國增長基金（美元）A 亞洲（日本除外） 富達基金-亞太股息基金A股-美元 歐洲 安聯歐洲成長基金（歐元）AT類累積股份 日本 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金（美元）A2 環球新興市場 安本標準-新興市場小型公司基金（美元）A類累積 環球 天利（盧森堡）全球焦點基金（美元）AU 中國 匯添富中港策略基金（港元）A累算 香港 首域盈信香港增長基金（美元）類別I 韓國 摩根南韓（美元）（累計） 台灣 宏利環球基金-台灣股票基金（美元）AA

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