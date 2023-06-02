  • 35°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FSMOne：AI熱潮像99年科網泡沫　市場焦點將從通脹轉為衰退 （附10隻精選基金）

個人增值 16:30 2023/06/02

分享：

分享：

網上投資平台FSMOne（香港）發表對2023年下半年的投資展望，以及公佈2023/24年度精選基金名單。FSMOne（香港）認為，市場焦點將從通脹轉為衰退，美股AI熱潮就像99年科網泡沫，現時在市場狂歡下被拉高估值，但在經濟增長放緩下，業績有下修的風險。其次，加息週期來到尾聲，利率及債息均為2007年以來最高水平，現時是買短年期債券的黃金時刻。多重因素壓制中港股市估值，加上通縮和經濟疲軟，港股目標價仍維持兩萬點，繼續「有波幅、無升幅」格局。

除去科技股 標指反跌
FSMOne（香港）總經理沈家麟認為，環球經濟陷入衰退只是時間問題，受制於通脹仍然高企，環球主要央行應對本輪下行週期的反應將會更慢，經濟硬著陸風險增加。聯儲局今年最多加息三次，並最遲於年中時暫停加息。沈家麟相信聯儲局在下半年加息機會不大，最多加一次息，美國債息和美匯指數將會回落。

美股方面，如果除去大型科技股，標指今年以來反跌，顯示除了科技股外，其他板塊未來接力，股市並未出現以往普漲的行情。本輪反彈的領袖板塊就是大型科技股、半導體股和AI相關股票，這些股票都累積了一定漲幅，部分開始超買。FSMOne更將科技股與標普500指數的相對估值進行比較，發現已升超過兩個標準差水平。沈家麟説道，AI熱潮就像99年科網泡沫，其對整體晶片出貨量和先進製程產能佔比有限，但在市場狂歡下相關板塊估值較貴。市場未完全計入上述利淡因素，美股的投資價值仍未算吸引。沈家麟認為，「增長股+價值股」的槓鈴投資策略能夠應對美股的波動。

美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場

恒指目標18500點　「有波幅、無升幅」
沈家麟指，去年年底給予恒指2023年目標價為兩萬點，當時預計港股在「有波幅、無升幅」格局運行，至今仍未改變。在半導體等高科技產品被制裁，民營企業在整改風暴後仍舉步維艱；加上西方國家關係緊張重塑了供應鏈格局，中港股市的國家風險溢價大幅攀升。上述因素將壓制中港股市的估值，加上通縮和經濟疲軟狀況，股市可能有新政策推動，但邊際效應不大，恒生指數在2023年的目標價為18,500點水平。

把握債券高收益率
FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗認為，要徹底避開中長年期債券的時間已經過去，其吸引力已顯著回升。企業債券方面，高投資類別（A級或以上）企業債券更吸引，而非AT1銀行債券的投資價值亦不俗。

FSMOne（香港）其中10隻精選基金

地區/單一國家/市場股票 精選基金
美國 聯博-美國增長基金（美元）A
亞洲（日本除外） 富達基金-亞太股息基金A股-美元
歐洲 安聯歐洲成長基金（歐元）AT類累積股份
日本 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金（美元）A2
環球新興市場 安本標準-新興市場小型公司基金（美元）A類累積
環球 天利（盧森堡）全球焦點基金（美元）AU
中國 匯添富中港策略基金（港元）A累算
香港 首域盈信香港增長基金（美元）類別I
韓國 摩根南韓（美元）（累計）
台灣 宏利環球基金-台灣股票基金（美元）AA

【銀行爆煲】科技股撐市　 粉飾熊市陰霾　 分析：投資者應考慮這些產業！

美債限進展樂觀　市場焦點轉移至加息預期

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

6大財富水平階段　普遍人足以有機會做「下一個富人」?
今日
6大財富水平階段　普遍人足以有機會做「下一個富人」?
美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場
2023/06/01
美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場
折扣一定能夠促銷？不當優惠或拖累銷售額　商家要留意這點！
2023/05/31
折扣一定能夠促銷？不當優惠或拖累銷售額　商家要留意這點！
港人頭10件Call車最易跌失物　有人遺失金華火腿／女孩／靈魂？ 3大最健忘地區
2023/05/30
港人頭10件Call車最易跌失物　有人遺失金華火腿／女孩／靈魂？ 3大最健忘地區
【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控
2023/05/30
【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控
宏觀分析 市場動向 經濟數據表現 貨幣政策 財政政策 投資策略 產品 港股 基金 債券

下一篇文章

6大財富水平階段　普遍人足以有機會做「下一個富人」?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子支付新規】信用卡綁Apple Pay　需在銀行APP進行、碌卡要回覆SMS
【電子支付新規】信用卡綁Apple Pay　需在銀行APP進行、碌卡要回覆SMS
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
未畢業大學生可投考公務員　不需學士學歷　最有前景的工作有哪些？
未畢業大學生可投考公務員　不需學士學歷　最有前景的工作有哪些？
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
52歲供完層樓　現金剩40萬　目標10年後資產翻10倍
52歲供完層樓　現金剩40萬　目標10年後資產翻10倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款