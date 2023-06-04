山林道鐵板燒店　暗黑色調配高質食物　視覺味覺饗宴

以往不少人都愛來尖沙咀山林道吃日本菜，在街上芸芸眾多老牌日本料理裏的新血，這間帶六本木風格的型格鐵板燒店「夜．鐵板燒」，開業3個月，全場色調暗黑，店內劃分為4間獨立鐵板燒房間，房內的吊燈亮起，有獨特的光影視覺效果，非常有型。

「夜．鐵板燒」的店主Gary嘴刁，要求食物品質要高，食材要過到他那一關才放心給客人享用。頂級食材包括西澳龍蝦、南非鮑魚、千葉縣北寄貝、長崎甘鯛、北海道松葉蟹、阿拉斯加鱈場蟹、日本南部赤雞、鹿兒島豬肉眼等。他找來曾在九龍香格里拉酒店日菜「灘萬」主理鐵板燒多年的烔師傅擔任主廚，炮製有新意的鐵板燒。

最具創意菜式首推結合茶熏元素的炭火和牛燒肉，選用A4宮崎和牛西冷，先用鐵板將西冷用牛脂肪輕燒兩邊，加白蘭地燃起熊熊火焰，接着把焙茶葉放在燒紅了的日本備長炭下，炭與和牛並排，再蓋上蓋煙熏兩、三分鐘，令西冷吸收炭香以及煙熏焙茶葉的香味，最後切粒放在喜瑪拉雅山岩鹽板上奉客。西冷散發着茶香和炭味豐富了層次感，非常值得試。鴨肝也用日本櫻花木在鐵板上煙熏，配上自家製藍莓醬和鮮果解膩，兩款在鐵板上即席煙熏的菜式，頗有驚喜。

最刁鑽還有炯師傅自創的鐵板酸菜魚，將東星斑起肉切片，與花椒、辣椒乾等香料，連魚湯及酸菜置於法國鑄鐵鍋內，放在鐵板上加熱，把魚湯煮至沸騰，將魚肉灼熟，入口嫩滑，煮法相當有新意。午市套餐由$298起，晚市套餐由$1,288起，贅沢一人前盛宴$2,088，提供15道菜。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

夜．鐵板燒

地址：尖沙咀山林道17至19號地下

電話：5331 3978

營業時間：12nn-凌晨12mn

作者：周浩

責任編輯：黃依情

【原文：山林道 日菜新力軍 創意煙熏鐵板燒配酸菜魚（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App