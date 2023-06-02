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6大財富水平階段　普遍人足以有機會做「下一個富人」?

個人增值 14:56 2023/06/02

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富人財富水平不斷增長，隨著經濟的發展，一些人變得愈來愈富有，而另一些人則沒有那麼幸運。不過研究顯示，即使是最富有的人也不例外，他們的財富也受到了通脹和經濟增長放緩的影響。想知道自己的財富實力和其他人相比如何？讓看看下圖的調查數據，進一步了解全球財富分配的現狀︰

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諮詢公司 Capgemini 的一份報告顯示，全球高淨值個人 (HNWI) 人口2022 年下降了 3.3%，有 2170 萬人，而財富價值下降3.6%至83萬億美元調查發現，終極富有人士更只佔潛力市場上的一個小點，中產階級的規模和金融影響力正在擴大，並正在推動富裕階層的增長。從財富管理的普遍水平來看，最多人擁有25萬至100萬美元(財富階段:成為下個富人)可管理的資產，這班一共富裕人士擁有近 27 萬億美元的財富，幾乎佔富裕人士總財富的 32%，這個龐大且不斷增長的人口基數的於富裕市場，及財富金字塔中佔據了相當大的一部分。

想成為最有錢的1%人？有這個金額　就是香港超級富豪！

報告指出，如果上漲在早年生活和財富階段管理中成長，可成為未來的高淨值人士客戶。 然而，在調查的富裕人群中，只有 18% 的人表示他們對他們目前的財富管理服務提供商感到滿意。雖然富裕人群帶來新的增長機會，不過儘管收入潛力巨大，但財富管理公司尚未找到解決這一細分市場盈利問題的最佳途徑。

全球高淨值人士 (HNWI)人數按年下跌3.6%

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亞洲高淨值人士 (HNWI)人數按年下跌2.7%

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圖中可見，不同地區之中，2019至2021年的高淨值人士人數都有所上升，但2022年反跌。雖然北美人去年的財富下降幅度最大，下降幅度達 7.4%，但北美仍是最大的(46%)的富裕階層財富地區，另外，歐洲人的財富下降幅度較小，為 3.2%。相比之下，非洲、拉丁美洲和中東的富裕人士受益於石油和天然氣價格的上漲，他們的財富有所增加。其次是代表第二大市場是亞太地區，佔全球富裕階層財富的近 32%，中國和香港的高淨值人士分別僅次於亞太地區。

科技界億萬富翁是估值暴跌的重災區之一，Meta 和特斯拉的股價，在過去一年分別下跌了約 30% 和 35%，Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）自 2021 年以來都損失了數百億美元的財富，同一時期，根據Evening Standard的一項分析顯示，科技行業最富有的 100 名英國人中，有超過五分之二的人的財富自年初以來出現下滑。

Capgemini 指出「前所未有的政府刺激、低利率環境、流動性增加和股市反彈加速了 2021 年高淨值個人財富和人口增長，因此，富裕人士進入 2022 年處於強勢地位，卻面臨地緣政治危機，市場急劇下滑和前所未有的通脹，給 2022 年帶來了慘淡的結局」。

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