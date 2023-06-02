不用萬元的摺機值得入手　送Bose耳機　支援Google流動服務

手機市場表現疲弱，多家手機品牌出貨數字都較去年下跌，但無阻新手機推出市場。就以華為分拆出來的榮耀HONOR為例，繼月前在香港推出了Magic5 Pro 攝影手機，銷量較上一代急升後，今個星期又在香港推出摺屏手機Magic Vs，並以不足一萬元的定價，正面挑戰龍頭三星及華為在摺屏手機的地位，機迷們準備好課金了沒有？

HONOR品牌與華為同出一系，但由於華為被美國制裁，HONOR其後便剝離了華為，由深圳市政府旗下基金及其他投資者共同持有。事實上，HONOR的手機在華為年代已為華為搶攻中低價市場，獨立後則主打旗艦手機，Magic4 Pro及Magic5 Pro兩部以攝影為賣點的手機都獲得不錯的市場反應。今次進軍摺屏手機，更顯得HONOR要挑戰巨人的決心。

發布前已可試玩及預訂

對機迷而言，有好手機玩就是王道。HONOR推出Magic Vs摺機其實也很有部署，早在上月已開始透過媒體放風手機即將推出，之後開始宣傳其發布會日期。更有趣的是，在Magic Vs還未發布之際，薑餅人已在大型手機連鎖店的門市，試玩Magic Vs，而且更可接受預訂。而銷售主任也有備而來，對Magic Vs的賣點如數家珍。結果薑餅人也放下了訂金，等待6月8日取機。

定價不到萬元 支援GMS

事實上，HONOR對Magic Vs似乎信心十足，除了以$9999定價外，而且在預訂期更送出價值過2000元的Bose頭戴式耳機，換言之手機本身只需7000多元，十分抵玩。

而Magic Vs手機相比其他兩個主要對手的同類產品，優勝之處在於其軟件的配合及硬件的設計。HONOR與三星皆支援Google Mobile Service，但售價最貴的華為Mate X3則難以安裝Google，用第三方平台安裝了Google後，一旦軟件升級又要重頭再來，若生活在香港又不需用Google的話，便去買華為吧，否則薑餅人絕對不建議一般用家選用無Google的華為手機。

摺屏手機雖然說是手機市場的新星，但其實功能和一般手機無異，只是在硬件設計上改進。現時薑餅人有使用的小米Mix Fold 2，算是表現較佳的一款，打開後屏幕達8吋，兩屏摺疊後也不會突起，只是因為水貨沒有原生Google有點不便。希望新的HONOR Magic Vs可以補上Google這一塊，讓摺屏手機更多人使用。

【關於作者】薑餅人，文科出身，興趣卻是與電子科技有關的事物。喜歡研究科技潮流及產業發展。宅而不摺，關心世界大事。

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