【今日優惠精選】年中大減價　多款家品低至2折｜父親節蛋糕　早鳥85折優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 簡簡單單 ecliving：年中盤點大減價 低至2折

由即日起至7月15日，多款指定清潔用品及小家電，APP會員專享優惠低至2折。

精選推介有:

普樂氏手提蒸氣掛熨機，原價399元，APP會員價159元

Uniwipe 英國製消毒抗菌濕紙巾，原價56元，APP會員價12元

Big Fish一次性手套，原價23元，APP會員價15元

Bathdilly旋轉桶套裝，原價218元，APP會員價159元 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. A-1 Bakery：全新父親節造型蛋糕 早鳥85折優惠

A-1 Bakery推出全新造型的父親節蛋糕，由6月1日起至6月13日，預訂父親節蛋糕可享85折早鳥優惠，A-1會員更可享有額外折扣。全線門市及網店均可訂購，最快6月5日就可以取貨，最後提取日為6月18日。

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3. Don Don Donki： 6月會員獨享優惠

即日起至6月30日，會員獨享多款精選貨品74折優惠，貨品覆蓋急凍食品、乾貨及生活商品。每個會員帳號於優惠期內只可以享用此優惠一次，並只限購買一件。

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撰文：hket小編

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