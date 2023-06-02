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【今日優惠精選】米線陣新分店　第二碗半價｜都會海逸酒店自助餐75折

精明消費 07:30 2023/06/02

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 米線陣：旺角分店 第二碗米線半價

為慶祝旺角分店開業，推出限定優惠，只要下午3點至6點，惠顧第二碗兩餸或以上自由配米線即享半價。

地址：旺角彌敦道566號僑建大廈地下

條款及細則:
• 凡於下午3點至6點（以入座時間計算）惠顧兩碗自由配兩餸或兩餸以上米線，當中價錢較低的一碗可獲半價優惠
• 有效期至2023年6月30日
• 只適用於下午3點至6點（以入座時間計算）
• 只適用於米線陣旺角僑建大廈分店
• 不適用於手機點餐及外送平台，請直接與店員落單
• 適用於堂食或外賣自取
• 不可與其他優惠同時使用
• 米線陣保留最終決定權

    點擊圖片放大

2. 都會海逸酒店：自助餐 低至75折

現憑Facebook優惠券，即可以低至75折惠顧西餐廳自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐，嘗盡超過200款國際美食。

優惠須受條款及細則約束，請參閱優惠券了解詳情。
電話：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882
電郵：fnb.hpme@harbour-plaza.com

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3. 維他 Vita：新鮮茶 2元優惠券

即日起至8月31日，於指定的OK便利店和7-11，購買480毫升維他 Vita新鮮茶，可獲贈2元優惠券。

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撰文：hket小編

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