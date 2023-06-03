29歲護士年賺150萬環遊世界︰抓住高薪機遇　一年只工作9個月

美國一名29歲青年Aspen Tucker，靠做旅行護士年入18.7萬美元（約146萬港元），一年只需工作9個月就可以環遊世界。他向美國CNBC分享了他的理財經驗。

抓住高薪機遇 年入18萬美元

2020年，在南卡羅來納州一家醫院當普通護士的Tucker，看到了一份旅行護士的招聘信息。

疫情高峰期，德克薩斯州某醫院急需額外人手，該職位每周工作48小時，周薪6,700美元。

而當時，他每兩周的工資約爲2,000美元。Tucker馬上就決定：「我必須這樣做。我不能再等下去了。我不能坐著等錢。」

他直接打包行李去了德州，到了那裏才告訴原來的上司：「對不起，我得走了。這是一個千載難逢的機會。」

從第一份零工起，Tucker跨越東西兩海岸，做旅行護士工作，通常一份合同為4~13周。在合同期內，他盡量安排盡可能多的工作，通常每周工作48到60小時，以便賺到盡可能多的加班費。

結果，Tucker一年只工作八九個月就可以拿到可觀的薪水。2022年，他賺了187,000美元，這讓他有足夠的時間和金錢來實現環遊世界的終生愛好。

不工作時，他做的第一件事就是預訂假期。Tucker以前寫了一份旅行目的地名單，他想把名單上的每個地方都走遍。到目前為止，他已經去過的地方有伯利茲、哥倫比亞、塞舌爾、卡塔爾和肯尼亞。

Tucker的計劃不僅僅局限於旅行，他還在建立堅實的財務未來，同時回饋幫助過他的社區和人們。

向長輩學習儲蓄

Tucker說，祖父和母親是他的理財榜樣。儘管祖父的受教育程度只到小學，但還是設法積累了一筆不小的財富。「他不是一個偉大的讀者或作家，但我試圖向他學習的一點是，他總是努力工作、相信主人翁精神。」

祖父到去世時擁有少量可以創收的財產，但不幸的是，父親沒能保住這些財產。

母親是Tucker的另一位導師。她在13歲時生下第一個孩子，18歲生第二個，23歲時生下最小的孩子Aspen。為了養大他們，她必須努力工作。

Tucker知道家中情況偶爾會比較艱難，但他從未真正看到過潦倒的跡象，因為母親的努力工作和堅持不懈成功支撐起了整個家。她甚至能在19歲時就買下自己的第一套房子。

2012年高中畢業後，Tucker做過各種工作，包括在大型零售商和當地的寶馬工廠工作，後者是他家鄉許多同齡人的「夢想工作」。

他總能設法存下錢，這部分歸功於他母親的慷慨大方。她和Tucker的繼父都是旅行護士，他們讓他免租金住在他們家，直到27歲。

從母親那裏得到更多啓發，塔克修讀了一個護理課程，2020年畢業時獲得副學士學位，有5萬美元學貸要還。同年，他用積蓄買了房子，以4,000美元首付在家鄉買了一座9.3萬美元的聯排別墅。

當旅行和大幅增加收入的機會出現時，塔克認為將大本營留在南卡羅來納州是兩全其美的選擇。他説：「我能擁有作為旅行護士的高薪，但也能回到生活成本低的地方。」

支出情況

Tucker向CNBC列出了他在2022年12月的支出情況：

類別 金額（單位：美元） 用途 住房 2,748 聯排別墅的按揭和水電費、加州Airbnb房費 支援親友 1,642 可支配費用 1,615 服裝、洗衣和購物，僱人幫忙照看房子和狗 交通 1,586 租車、入油、乘Uber、自有車輛的開支 食品 1,440 食品雜貨、外出就餐 旅行和娛樂 1,062 演唱會、體育賽事門票，回家鄉的旅行 保險 893 汽車保險、健康保險、業主保險的保費 訂閲 132 健身會籍，訂閲Apple Music、Netflix、Roku，及廉價機票優惠資訊服務 電話 105 手機月費 總計 11,223

12月，Tucker在加州打了5份零工，總收入超過2萬美元。但不難看出，在旅途中，他的預算受到了影響。

他的女友也是一名旅行護士，兩人偶爾會在同一家醫院工作，那個月他們在加州合租了一間Airbnb。此外，他還支付了聯排別墅的按揭和水電費。他也付錢給朋友，請他們幫忙照看他的房子、汽車和寵物狗。

除了卡車的車款（他也擁有兩輛轎車），塔克還支付了在加州的租車費用。

而在路上，他幾乎一直在外面吃飯，因為他和女友都不怎麼做飯。

塔克必須關注的另一個財務變量是保險。在做零工時，他會支付保費；但在兩份零工之間的空隙，他沒有買保險。

他想盡量考慮得聰明些，在合同期內完成所有事情。例如，他最近就在加州工作時拔掉了幾顆疼痛的智齒。但現在他處於沒有工作的休假期，要怎麽辦呢？他説：「你就要小心點。我以前經常打籃球之類的，現在我想，『如果我沒有健康保險，我就不能把腿弄骨折了。』」

投資地產

即使每月開支很高，Tucker也能節省很多錢。他最近在家鄉買了第二套物業：一座首付5.7萬美元的複式住宅，按揭月供1,200美元。

今年2月，一位長期租戶租下了住宅的一半空間，Tucker賺到的租金可以抵去很大一部分月供。他計劃在Airbnb上出租這套房的另一半，以及聯排別墅的兩個空置房間。

未來，Tucker希望最終能安定下來，更多依靠地產投資和其他商業投資（而不是工資）來獲得收入。「我想為自己創造更多的地產投資機會，這樣我就可以更少工作。」

回饋社區

同時，他仍專注於回饋養育他的社區。去年12月，Tucker將一大筆開支用於在聖誕假期向家人和朋友贈送現金，包括給一位目前被關押的朋友送了幾筆錢。

他向CNBC表示：「很多時候，當你來自我們社區，特別是貧窮的非裔美國人社區，你沒有很多機會。因此，只要我能提供任何幫助，我總是會願意幫。他也會為我這樣做。」

塔克最近以母親的名義設立了一項獎學金，以幫助她母校的有色人種護理學生。

Tucker說，他是在踐行祖父的設想，盡力幫助每個人。「你可以説這是一項投資，也許它不是。也許它只是一種糟糕的支出。但我確實想幫助我所愛和關心的人，因為有時對我來説微不足道的事情，對他們意義重大。」

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