29歲護士年賺150萬環遊世界︰抓住高薪機遇 一年只工作9個月
美國一名29歲青年Aspen Tucker，靠做旅行護士年入18.7萬美元（約146萬港元），一年只需工作9個月就可以環遊世界。他向美國CNBC分享了他的理財經驗。
抓住高薪機遇 年入18萬美元
2020年，在南卡羅來納州一家醫院當普通護士的Tucker，看到了一份旅行護士的招聘信息。
疫情高峰期，德克薩斯州某醫院急需額外人手，該職位每周工作48小時，周薪6,700美元。
而當時，他每兩周的工資約爲2,000美元。Tucker馬上就決定：「我必須這樣做。我不能再等下去了。我不能坐著等錢。」
他直接打包行李去了德州，到了那裏才告訴原來的上司：「對不起，我得走了。這是一個千載難逢的機會。」
從第一份零工起，Tucker跨越東西兩海岸，做旅行護士工作，通常一份合同為4~13周。在合同期內，他盡量安排盡可能多的工作，通常每周工作48到60小時，以便賺到盡可能多的加班費。
結果，Tucker一年只工作八九個月就可以拿到可觀的薪水。2022年，他賺了187,000美元，這讓他有足夠的時間和金錢來實現環遊世界的終生愛好。
不工作時，他做的第一件事就是預訂假期。Tucker以前寫了一份旅行目的地名單，他想把名單上的每個地方都走遍。到目前為止，他已經去過的地方有伯利茲、哥倫比亞、塞舌爾、卡塔爾和肯尼亞。
Tucker的計劃不僅僅局限於旅行，他還在建立堅實的財務未來，同時回饋幫助過他的社區和人們。
向長輩學習儲蓄
Tucker說，祖父和母親是他的理財榜樣。儘管祖父的受教育程度只到小學，但還是設法積累了一筆不小的財富。「他不是一個偉大的讀者或作家，但我試圖向他學習的一點是，他總是努力工作、相信主人翁精神。」
祖父到去世時擁有少量可以創收的財產，但不幸的是，父親沒能保住這些財產。
母親是Tucker的另一位導師。她在13歲時生下第一個孩子，18歲生第二個，23歲時生下最小的孩子Aspen。為了養大他們，她必須努力工作。
Tucker知道家中情況偶爾會比較艱難，但他從未真正看到過潦倒的跡象，因為母親的努力工作和堅持不懈成功支撐起了整個家。她甚至能在19歲時就買下自己的第一套房子。
2012年高中畢業後，Tucker做過各種工作，包括在大型零售商和當地的寶馬工廠工作，後者是他家鄉許多同齡人的「夢想工作」。
他總能設法存下錢，這部分歸功於他母親的慷慨大方。她和Tucker的繼父都是旅行護士，他們讓他免租金住在他們家，直到27歲。
從母親那裏得到更多啓發，塔克修讀了一個護理課程，2020年畢業時獲得副學士學位，有5萬美元學貸要還。同年，他用積蓄買了房子，以4,000美元首付在家鄉買了一座9.3萬美元的聯排別墅。
當旅行和大幅增加收入的機會出現時，塔克認為將大本營留在南卡羅來納州是兩全其美的選擇。他説：「我能擁有作為旅行護士的高薪，但也能回到生活成本低的地方。」
支出情況
Tucker向CNBC列出了他在2022年12月的支出情況：
|類別
|金額（單位：美元）
|用途
|住房
|2,748
|聯排別墅的按揭和水電費、加州Airbnb房費
|支援親友
|1,642
|可支配費用
|1,615
|服裝、洗衣和購物，僱人幫忙照看房子和狗
|交通
|1,586
|租車、入油、乘Uber、自有車輛的開支
|食品
|1,440
|食品雜貨、外出就餐
|旅行和娛樂
|1,062
|演唱會、體育賽事門票，回家鄉的旅行
|保險
|893
|汽車保險、健康保險、業主保險的保費
|訂閲
|132
|健身會籍，訂閲Apple Music、Netflix、Roku，及廉價機票優惠資訊服務
|電話
|105
|手機月費
|總計
|11,223
12月，Tucker在加州打了5份零工，總收入超過2萬美元。但不難看出，在旅途中，他的預算受到了影響。
他的女友也是一名旅行護士，兩人偶爾會在同一家醫院工作，那個月他們在加州合租了一間Airbnb。此外，他還支付了聯排別墅的按揭和水電費。他也付錢給朋友，請他們幫忙照看他的房子、汽車和寵物狗。
除了卡車的車款（他也擁有兩輛轎車），塔克還支付了在加州的租車費用。
而在路上，他幾乎一直在外面吃飯，因為他和女友都不怎麼做飯。
塔克必須關注的另一個財務變量是保險。在做零工時，他會支付保費；但在兩份零工之間的空隙，他沒有買保險。
他想盡量考慮得聰明些，在合同期內完成所有事情。例如，他最近就在加州工作時拔掉了幾顆疼痛的智齒。但現在他處於沒有工作的休假期，要怎麽辦呢？他説：「你就要小心點。我以前經常打籃球之類的，現在我想，『如果我沒有健康保險，我就不能把腿弄骨折了。』」
投資地產
即使每月開支很高，Tucker也能節省很多錢。他最近在家鄉買了第二套物業：一座首付5.7萬美元的複式住宅，按揭月供1,200美元。
今年2月，一位長期租戶租下了住宅的一半空間，Tucker賺到的租金可以抵去很大一部分月供。他計劃在Airbnb上出租這套房的另一半，以及聯排別墅的兩個空置房間。
未來，Tucker希望最終能安定下來，更多依靠地產投資和其他商業投資（而不是工資）來獲得收入。「我想為自己創造更多的地產投資機會，這樣我就可以更少工作。」
回饋社區
同時，他仍專注於回饋養育他的社區。去年12月，Tucker將一大筆開支用於在聖誕假期向家人和朋友贈送現金，包括給一位目前被關押的朋友送了幾筆錢。
他向CNBC表示：「很多時候，當你來自我們社區，特別是貧窮的非裔美國人社區，你沒有很多機會。因此，只要我能提供任何幫助，我總是會願意幫。他也會為我這樣做。」
塔克最近以母親的名義設立了一項獎學金，以幫助她母校的有色人種護理學生。
Tucker說，他是在踐行祖父的設想，盡力幫助每個人。「你可以説這是一項投資，也許它不是。也許它只是一種糟糕的支出。但我確實想幫助我所愛和關心的人，因為有時對我來説微不足道的事情，對他們意義重大。」
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欄名 : 理財加油站