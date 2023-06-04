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投行主管推介：一個投資策略　力抗股債雙殺　更勝60/40黃金比例？

基金新聞 10:30 2023/06/04

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2022年出現「股債齊跌」的慘痛市況，過往被認定為金科玉律的「60/40股債投資策略」遭到質疑，難道這個均衡策略不再奏效了？高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala接受本網專訪時，坦言：「2022年對於60/40投資組合來說非常艱難，但回望過去100年歷史，這種情況（股債齊跌）只發生過幾次、非常罕見。如果單憑去年的經驗，便決定拋棄整個平衡投資原則，就有點不合理。」

他又認為，60/40投資組合反映建構多元化投資的重要性，不但有助實現長期財務目標，更有效平衡投資風險。事實上，多元化投資組合不限於股票和債券，投資者亦可以考慮其他類型的資產緩解風險，例如投資高流動性另類投資（Liquid Alternatives）、採用順勢交易策略（Trend Following Strategy）等等，也可以配置美元、瑞士法郎等等避險貨幣。

一個投資策略　助散戶對抗逆市

儘管美股近期走勢向好、市場也憧憬加息周期完結，Shoqat Bunglawala認為整體市場前景仍然是一個充滿挑戰的環境，主要因為過去一年的貨幣緊縮政策所帶來的影響，市場尚存在很多不確定性。因此他相信，目前增持風險還為時過早；在這種不明朗的環境下，對長期資產配置的戰略抱中立、謹慎的態度。

Shoqat Bunglawala指出，在市況不穩的情況下，投資者需要深思熟慮， 考慮投資組合的多元性、靈活度及風險管理；「備兌認購期權策略」（Covered Call Writing）就有助他們在捕捉市場上升潛力的同時，提供下行風險管理。

甚麼是「備兌認購期權策略」（Covered Call Writing）？

這是由「認購短倉＋正股長倉」組成的投資策略，投資者在持有正股的同時、沽出該股的認購期權，從而收取期權金作為額外收益，是一種常見提升股票收益的策略。Shoqat Bunglawala指出，不僅是機構和專業投資者，備兌認購期權亦適合散戶投資者在廣泛的平衡基金中使用。

備兌認購期權策略的3大優點
1. 具吸引的收益率 提高投資組合收益率，也可減低市場下行所承受的額外風險。與按資本收益而派息的情況不同，備兌認購期權在市況不穩的情況下，仍能保持收益，有利組合派息
2. 提供風險緩衝作用 可在市況轉差的時候提供若干下行緩衝（此緩衝相當於所收取之期權金）
3. 分散收益來源 糅合傳統的收益來源（例如債券利息收入和股息）及非傳統收益來源，而且一般會在市場受壓的期間上升，有助於分散投資組合的分配收益率

截至2021年12月，縱觀高盛全球多元資產收益投資組合當中各項投資，以歐洲備兌認購期權長期歷史收益11.5%最受注目，更是多個收益來源唯一錄得雙位數回報；美國備兌認購期權亦以9.2%的長期歷史收益率緊隨其後。期內，全球債券和全球股票的長期歷史收益率，分別只有2.2%和2.4%。

根據最新月報，截至2023年3月底，高盛全球多元資產收益投資組合有25.9%投資於認購期權（額外配置），為組合當中第二高的資產配置；排行第一的是高收益企業債券，資產佔比33.5%。

近一年的波動市況下，高盛全球多元資產收益投資組合僅跌4.4%，近3年則累升23.5%。

備兌認購期權策略：潛在盈利VS最大虧損

潛在盈利 VS 最大虧損
  • 當正股價升越打和點
  • 只限於已收取的期權金
  • 當正股價跌破打和點
  • 極大；等如打和點減去正股價

Shoqat Bunglawala表示，在一個廣泛的投資組合中，適當配置、管理及使用備兌認購期權可以對組合提供有利的貢獻，惟散戶投資者要注意以下3點，亦可以利用資產管理人在相關方面的經驗，避免承擔不必要的風險。

備兌認購期權策略的3大注意事項
1. 動態管理 由於認購期權被沽出，備兌認購期權有可能會限制了股市反彈的上行空間。因此，備兌認購期權策略的應用需要通過動態管理，以反映當前市場狀況並根據市況的變化進行調整
2. 實際操作 對應股票指數的認購期權通常較單一股票期權為佳，因為它們受益於較高的流動性、較低的波動性及較低的交易成本。這令投資者能夠保留投資組合中個別高信念股票的潛在上漲空間
3. 按到期時間使期權多樣化 期權策略需要資產管理人的經驗來確保審慎、動態管理和實施。例如，這可能包括尋求已沽出認購期權一致的風險狀況，以及按時間分散期權行使價

高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala

撰文︰蔡穎霖

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