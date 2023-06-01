未畢業大學生可投考公務員　不需學士學歷　最有前景的工作有哪些？

隨著公務員流失率不斷上升，政府決定容許未畢業的大學生申請公務員職位。 今年9月，政府將進行六個職系的聯合招聘，並開放大學三年級學生或即將升讀三年級的學生參加。 此舉旨在填補空缺，並吸引更多優秀的人才加入公務員隊伍。 申請學生須符合特定條件，包括在指定時間完成學業，畢業後便可成為公務員。 政府將發出適當數目的聘書和設候補名單，其他部門或紀律部隊職系亦可考慮是否擴闊招聘範圍至下一屆畢業生。

愈來愈多的公司取消對學位的要求

公務員流失現像已經持續多年，2021/22年度共有3,734名公務員辭職，其中不少是資深公務員。 由此可見，政府需要吸引更多優秀的人才加入公務員隊伍，以確保政府的運作和服務品質。 與此同時，愈來愈多的公司在取消對學位的要求，為不上大學的人提供高薪工作的機會。

根據ZipRecruiter的最新研究，自Covid-19開始以來，需要高中文憑以外任何學位的工作數量一直在穩步下降。 近年來，沒有學士學位的求職者在諮詢職位的招聘需求出現顯著增長，在2021 年至 2022 年間增長了 34%。 勞工統計局預計，到2030年，經濟中約60%的新工作將屬於不需要副學士、學士或研究生學位的職業。

不需學士學位而增長最快的工作

LinkedIn數據顯示，許多非學士畢業生在諮詢、營銷、研究、人力資源和媒體和通訊等領域中擔任著重要的職位。例如，在諮詢領域中，客戶顧問、業務顧問和解決方案顧問等職位，成為了非學士畢業生增長最快的工作之一( 定義為高中畢業、擁有副學士學位或完成學徒培訓以求職的人) 。

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此外，在人力資源領域中，人力資源專員和人力資源助理等職位也為非學士畢業生提供了就業機會。 根據ZipRecruiter的數據，一些諮詢類職位的年薪超過了6位數。 根據 LinkedIn，以下是不需學士學位又增長最快的工作：

1.諮詢

熱門職位： 客戶顧問、業務顧問、解決方案顧問

2.營銷

熱門職位： 社交媒體經理、營銷專家、營銷協調員

3.研究

熱門職位： 實驗室技術員、業務分析師、醫學實驗室技術員

4、人力資源

熱門職位： 人力資源專員、人力資源助理

5. 媒體和通訊

熱門職位： 作家、製作助理、編輯、製作經理



根據ZipRecruiter 的數據，其中一些工作提供六位數美元的薪水：熟練的生產經理預計年薪至少為106,000 美元(約為829,980港元)，而收入最高的解決方案顧問的年薪通常在113,000 美元至167,000 美元之間(約為883,790港元至1,306,610港元之間)。

愈來愈多的公司開始重新考慮招聘HR角色時的要求，優先考慮溝通和領導等軟技能， 趨勢表明，學歷並不是唯一的就業標準，更多的公司和機構開始關注求職者的實際能力和專業技能，為不上大學但具有實際能力和技能的人提供了更多的就業機會。

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