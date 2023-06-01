天價畫作拍賣　尚米榭巴斯奇亞《黑》6260萬成交｜草間彌生《花》售近5,846萬

藝術品的收藏潛力，是許多人的熱門話題，無論是經典畫家還是現代的藝術么家作品，這些收藏品都有著獨特的歷史價值和藝術價值。最新焦點落在 佳士得近期的最新春季拍賣當中 6260萬港元成交的尚米榭巴斯奇亞《黑》油畫，及第二高價拍品，同樣是逾6000萬的一顆「心心」，即看更多詳情:

1.尚米榭巴斯奇亞《黑》，成交價6260萬港元

壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板，

126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作，

▲ 尚米榭巴斯奇亞《黑》，成交價6260萬港元 壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板， 126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作，

▲ 尚米榭巴斯奇亞《黑》，成交價6260萬港元 壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板， 126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作，

尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的「黑」更以6260萬港元超越Jeff Koons成為本場最高價拍品。

2.傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，成交價約6,088萬港元

鏡面不銹鋼、透明彩色塗料雕塑，

1994-2007年作，五件獨版之一，

成交價6,087.5萬港元，為晚拍第二高價拍品

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傑夫． 昆斯（Jeff Koons）的《聖心（紫紅/金色）》以高逾3米5、鏡面不鏽鋼打造糖果包裝的獨特造型，吸引了眾多觀眾的目光。 從4000萬港元起拍，最終以6,087.5萬港元的高價成交，成為同場拍賣的第二高價拍品。



3.草間彌生《花》 成交價近5,846萬元

壓克力畫布，130.3 x 97公分，

2015年作，成交價5,8455,000元

▲ 3.草間彌生《花》 成交價近5,846萬元

▲ 3.草間彌生《花》 成交價近5,846萬元

草間彌生作為亞洲著名的女性藝術家之一，她的作品在全球藝術市場上也一直受到高度關注。 在這場拍賣中，她的作品 5,8455,000元成交。



4.René Magrittezz「戀人的漫步之徑」約5120萬港元成交

▲ 4René Magrittezz「戀人的漫步之徑」約5120萬港元成交

▲ 超現實藝術家馬格利特（René Magritte）「戀人的漫步之徑」，在熱烈競標下以超過拍前低估價兩倍的5119.5萬港元成交。

超現實藝術家馬格利特（René Magritte）「戀人的漫步之徑」，在熱烈競標下以超過拍前低估價兩倍的5119.5萬港元成交。

5.草間彌生（1929年生） 《南瓜》成交價:近1278萬港元

2005年作

成交價：港元 12,777,500/美元 1,631,337

同尺幅草間彌生 作品拍賣最高成交價

▲ 草間彌生（1929年生） 《南瓜》成交價:近1278萬港元

▲ 當中領銜登場的一系列草間彌生傑作亦100%悉數成交。本季上拍的藝術傑作吸引大量千禧新世代買家參與競拍，見證其兼收並蓄且豐富多元的收藏風格。

當中領銜登場的一系列草間彌生傑作亦100%悉數成交。本季上拍的藝術傑作吸引大量千禧新世代買家參與競拍，見證其兼收並蓄且豐富多元的收藏風格。

6.Nicholas Party「靜物」 成交價約3,910萬

▲ .Nicholas Party「靜物」 成交價約3,910萬

▲ .Nicholas Party「靜物」 成交價約3,910萬

「千禧後晚間拍賣」共有31件拍品，其中Nicholas Party的「靜物」最受矚目。在多方競標下，最終由線上登入的競標者以3,909萬5,000港元（約1.53億台幣）得標。 整場拍賣成交率高達90.32%，總成交額達1.6億港元。

「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」之冠

百達翡麗型號2523J北美洲地圖掐絲琺瑯腕錶 成交價1.61億港元

百達翡麗型號2523J雙表冠世界時間腕表，配北美洲地圖掐絲琺瑯表盤腕表，以6,662萬5000港元天價成交 1.61億港元的天價成交，成為本次拍賣的壓軸之作。這款腕錶是百達翡麗於1953年推出的珍品，由於只有少量生產，因此一直以來都是珍貴的收藏品和投資品。

▲ 7.百達翡麗型號2523J北美洲地圖掐絲琺瑯腕錶 成交價1.61億港元

佳士得香港於5月28日晚間在香港會議展覽中心舉辦的拍賣，為藝術收藏家帶來了一場豐富的視覺盛宴。拍賣共分為兩場，首先是「千禧後晚間拍賣」，接著是「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」。 佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部聯席主管Cristian Albu表示：「本季系列拍賣以獨樹一幟的手法精心策劃，收到藏家熱情反響。我們深感興奮，能夠首次將兩位現當代西方藝術巨匠——雷尼·馬格利特與傑夫·昆斯的鉅作帶到佳士得亞洲拍場，受到多方藏家熱烈追捧，並成為本季系列拍賣中最矚目成交的兩大拍品。」

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