【遊日新玩法】大阪都可即日來回？連稅$1,400元起　快閃15小時行程點plan？

日本旅遊新玩法！樂桃航空（Peach）最新推出「快閃來回票價」優惠，香港即日來回大阪，票價1,000元起，不加收燃油附加費；計及機場稅等費用後，總票價為1,412元，行李託運和預選座位皆須另外付費。發售期間由今天至10月24日23:59，有效出發日期8月28日至10月26日。

樂桃航空指出，今次優惠機票比普通來回票價最多優惠37%，最長停留時間15小時15分鐘。查看航班時間表，適用於優惠的航班出發時間為00:50，抵達大阪時間預計05:40；回程返香港時間為同日20:55，抵達時間為23:55。即是說，逗留日本的時間不足24小時，亦算充分利用了一整天。

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樂桃航空的資料中，沒有透露今次優惠的機票數量；本網記者於今天下午2時許嘗試登入購票，看見航空公司網站已經需要排隊等待；部分有效出發日期內的日子已沒有機位。

以往即日來回，目的地多數是鄰近的台灣、中國內地等等一些航程／交通時間較短的地方，較少考慮日本。一是因為航程較長，最近的沖繩也要2.5小時才到，加上港人熱愛日本，普遍旅日都希望「有咁耐去咁耐」。所以今次樂桃航空推出即日來回大阪的快閃票價優惠，即吸引不少網民討論。

班機0540到。去到機場朝頭早食啲嘢。七點幾JR開。去到難波，再過黑門市場。10點前一定到。再食吓魚生。之後日本d啲舖頭啱啱開門玩一日。再食吓嘢。4-5走人。6.xx。搭rapit 返機場。返到香港仲可以喺屋企樓下食個麥記。第二朝準時七點起身返工。

機場租架日產車仔直飛和歌山x白浜｛单程車程1½｝

得一日假。去食下面，日本橋行一個晏晝。￼夜晚返，正

真係飛去食晏，我試過真係得

也有網民不太受落，認為「做人咁辛苦為乜呢？」、「如果好似以前咁幾舊水連稅咁即日來回就叫抵啫，千幾蚊即日來回嘥錢」、「感受一下坐飛機樂趣？」亦有網民稱：「走水貨啱晒」。

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