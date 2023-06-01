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荃灣廣場送千張禮券　低至5折　逾140個到店優惠　抽獎贏iPhone

精明消費 17:01 2023/06/01

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由即日起至6月6日，荃灣廣場半年一度購物「筍得祭」呈獻3大優惠：一、「線上齊齊搶」逾千張商戶禮遇券，折扣低至5折；二、 與場內多間人氣商戶聯手推出逾140個「到店優惠」，涵蓋衣食住行；三、 消費滿額參加「即抽即中獎賞」，有機會贏取Apple iPhone 14 Pro Max 256GB、Apple iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256GB及Dyson Supersonic™ 風筒 HD15等電器。

筍位1：「線上齊齊搶」商戶禮遇券 低至5折

由即日起至6月6日，荃灣廣場將推出「線上齊齊搶」活動，於The Point App推出過千張商戶禮遇券供會員領取，折扣低至5折，包括：Itsu IS-0131 迷你按摩槍（15折）、Derma Elements面膜買一送一優惠（半價）、OPTICAL 88 COVER+Sun寶麗萊外掛式太陽眼鏡（半價）、Bonluxe基本型功能胸圍（半價）、CMK Electrical Store TCL 1匹WI-FI智能變頻冷暖分體式冷氣機（51折）等。

    點擊圖片放大

筍位2：逾140個「到店優惠」

由即日起場內逾多間人氣商戶聯手推出逾140個「到店優惠」，掃描場內QR Code領取，涵蓋衣食住行各方面，包括：服裝時尚、運動用品、珠寶配飾、美容保健、影音家電、家居佈置、美食等。

    點擊圖片放大

筍位3：「即抽即中獎賞」

由即日至6月30日，The Point會員於場內以電子貨幣單一消費每滿HK$500並成功登記積分，即可於The Point App內獲得抽獎機會1次（每套合資格的消費單據可獲最多3次抽獎機會），活動期內的登記次數不限。有機會贏取的獎品有：Apple iPhone 14 Pro Max 256GB、Apple iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256GB及Dyson Supersonic™ 風筒 HD15等電器、寢具、精品及The Point積分獎賞。

    點擊圖片放大

荃灣廣場【筍得祭】活動詳情：

  • 「線上齊齊搶」及「到店優惠」

日期：即日起至6月6日

  • 「即抽即中獎賞」活動詳情：

日期：即日起至6月30日

時間：早上10時至晚上10時

地點：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3顧客服務中心 或 The Point App 內

推廣生意的競賽牌照號碼:57089

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欄名 : 消費錦囊

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