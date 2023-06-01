【網購必備】恒生推新卡網購5%回贈、每月最多$800｜5大網購信用卡優惠一覽

信用卡簽賬優惠花多眼亂，恒生銀行 （00011） 新近聯同萬事達卡，推出「MMPOWER World Mastercard」，主打網上零售簽賬5%及自選簽賬類別「5揀2」獲得5%回贈，兩款優惠合共每月回贈上限$800 +FUN Dollars，不設單項上限；優惠期今年12月31日。

資料顯示，MMPOWER持卡人可於5個自選簽賬類別中選擇最多2個，包括手機支付、餐飲、旅遊及外幣簽賬、電子產品及娛樂。每曆月之合資格零售簽賬，會在簽賬後15天內誌賬於有關合資格信用卡戶口內，方可以獲享獎賞。

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事實上，市面上多家銀行的信用卡，都有推出網上購物、餐飲、旅遊及外幣簽賬的優惠，不算罕見。恒生提供的網上零售簽賬5%比率，亦不算十分獨有，惟高於網民冠名「網購必備」滙豐Red信用卡的4%，而且每月回贈金額高於其他信用卡，是這張MMPOWER的一個吸引之處。

手機支付成主流 恒生、中銀回贈5%

除此之外，在MMPOWER「5揀2」當中，手機支付也有回贈這點較為特別，只要把信用卡綁定至雲閃付、Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，於商舖內使用流動支付服務付款之合資格零售簽賬，都是合資格簽賬。恒生提醒，於網上進行的手機支付簽賬，若符合合資格網上零售簽賬，只享合資格網上零售簽賬獎賞。

手機支付大行其道，不少銀行信用卡相繼攻打這一範疇，例如中銀香港 （02388） 早前推出Chill Card，亦有提供手機支付5%現金回贈優惠，每個信用卡戶口回贈上限150元，優惠期至2023年9月30日。

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