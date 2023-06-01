  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

52歲供完層樓　現金剩40萬　目標10年後資產翻10倍

個人增值 20:50 2023/06/01

分享：

分享：

對於年過50、肓有子女的人來說，成功地供完房債只是第一步，之後亦要考慮如何在在未來幾年內將積蓄增加，最好數百萬起，打算持續買買優質股作長線投資，到底增長股還是收息股比較適合? 看看龔成是如何回應。

讀者:
本人52歲，一家四口，樓房已供完，市值9百萬，現金有40萬，每月可儲12000元，現強積金滾存有92萬左右，我想問到65歲，能將積蓄返到3百萬嗎？
我是否應每3個月買優質股作長線投資？增長股還是收息股比較適合我？


龔成︰
我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。
你52歲，依然有增值空間，但策略上會保守少少，建議你用「平穏增長股」去創造一個增值平台。  

月供更理想
每3個月去買一次優質股，係可以。但更理想係每月咁慢慢儲，去平衡價格波動風險。
除非你有充足投資知識，能自己判斷股價平貴，咁你就可以自己決定幾時入貨，以達更最理想增值效果。否則，你先用月供去儲貨，雖然增長力不及自行睇平貴度咁好，但至少令你勝算明顯高左，會係較穏當架做法。
策略上，每月先用5成儲蓄，即$6000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

40萬資金先投入一半 "分注"買貨
現時大市只是合理區中下部，你現有40萬資金可以先投入一半，用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。
至於MPF，你可以以用股票類為主，再配以一些較守項目。我假設投資回報有8%（連股息再投資），你每月投資$12000 + 40萬現金 + 92萬MPF，10年後大約會增值至490萬，故這樣安排相信很大機會達至你的財務目標。
當然，上述計劃只係初期運作用(未具備太多投資知識和經驗時)，長線你想提高這個計劃成功率，甚至增升當中潛在回報，令你更早達成目標，你就必需努力提升自己架投資知識，才會做到。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成   哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

人到中年月入$12000　買牛熊證全虧　由零開始、月供$2000買邊隻好？
2023/05/25
人到中年月入$12000　買牛熊證全虧　由零開始、月供$2000買邊隻好？
80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
2023/05/18
80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?
2023/05/11
30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?
80後月入2萬 如何靠月供股票、儲夠400萬海外置業？
2023/05/04
80後月入2萬 如何靠月供股票、儲夠400萬海外置業？
22歲見習生總資產45萬 想40歲儲夠1000萬 財務及職涯點部署？
2023/04/27
22歲見習生總資產45萬 想40歲儲夠1000萬 財務及職涯點部署？
財務自由 香港 板塊 宏觀分析 經濟 股票 儲蓄 收息股 強積金 香港經濟日報

下一篇文章

天價畫作拍賣　尚米榭巴斯奇亞《黑》6260萬成交｜草間彌生《花》售近5,846萬

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場
美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控
【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控
【ET財智Talk】港股陷「技術性熊市」　下半年恒指能否挑戰24000點？　滙豐劉紹文分析港股走勢及投資策略　6月5日晚上8時見！
【ET財智Talk】港股陷「技術性熊市」　下半年恒指能否挑戰24000點？　滙豐劉紹文分析港股走勢及投資策略　6月5日晚上8時見！
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款