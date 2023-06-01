52歲供完層樓　現金剩40萬　目標10年後資產翻10倍

對於年過50、肓有子女的人來說，成功地供完房債只是第一步，之後亦要考慮如何在在未來幾年內將積蓄增加，最好數百萬起，打算持續買買優質股作長線投資，到底增長股還是收息股比較適合? 看看龔成是如何回應。

讀者:

本人52歲，一家四口，樓房已供完，市值9百萬，現金有40萬，每月可儲12000元，現強積金滾存有92萬左右，我想問到65歲，能將積蓄返到3百萬嗎？

我是否應每3個月買優質股作長線投資？增長股還是收息股比較適合我？



龔成︰

我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你52歲，依然有增值空間，但策略上會保守少少，建議你用「平穏增長股」去創造一個增值平台。

月供更理想

每3個月去買一次優質股，係可以。但更理想係每月咁慢慢儲，去平衡價格波動風險。

除非你有充足投資知識，能自己判斷股價平貴，咁你就可以自己決定幾時入貨，以達更最理想增值效果。否則，你先用月供去儲貨，雖然增長力不及自行睇平貴度咁好，但至少令你勝算明顯高左，會係較穏當架做法。

策略上，每月先用5成儲蓄，即$6000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

40萬資金先投入一半 "分注"買貨

現時大市只是合理區中下部，你現有40萬資金可以先投入一半，用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

至於MPF，你可以以用股票類為主，再配以一些較守項目。我假設投資回報有8%（連股息再投資），你每月投資$12000 + 40萬現金 + 92萬MPF，10年後大約會增值至490萬，故這樣安排相信很大機會達至你的財務目標。

當然，上述計劃只係初期運作用(未具備太多投資知識和經驗時)，長線你想提高這個計劃成功率，甚至增升當中潛在回報，令你更早達成目標，你就必需努力提升自己架投資知識，才會做到。

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