【自製長糧】月領$8000年金？比較3個保單套現方法、終身毋須還款

年輕時，不少人都會為自己買份人壽保險，保障家人。不過，日月如梭，轉眼已過天命之年，子女也出身，反而開始擔心自己退休規劃，害怕因長壽導致生活質素下降。想退休時多些閒錢，減輕子女負擔或想改善生活，甚至享受人生去旅行，有人會考慮運用保單套現。然而不少銀髮族又不想貿然斷單，畢竟還想為家人留點心意，那麼保單持有人還有甚麼選擇？HKMC退休3寶*之一的保單逆按計劃又是否可取？

唔想斷單又想自製長糧：部份退保vs保單貸款vs保單逆按

若要Keep保單又想套現，保單持有人有3個選擇，包括部份退保、保單貸款及保單逆按。表1顯示三個選擇的優劣，以及適合對象。

表1：比較部份退保、保單貸款、保單逆按的優劣

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部份退保：保單身故賠償金額會隨提取的退保價值而減少，最終可能歸零，有違為後人留點錢的初心。再者，未必每一份保單都容許部份退保。

保單貸款：可取得的一筆過最高金額，一般為保單累積現金價值的80%至90%，惟利率可高達10%，難以長時間自製長糧，較為適合有突發需要一大筆錢的保單持有人，並且需要留意當貸款總結欠超出保單的現金價值，將有被斷單風險，最終可能歸零。

保單逆按：將保單的身故賠償金額轉為即時現金流，以年金或一筆過方式套現，而且借款人一般可終身毋須還款。借款人可選擇於固定的年金年期內(10年、15年或20年）或終身每月收取年金至壽險保單到期為止。另外，借款人亦可提取一筆過貸款以滿足不同個人需要，操作靈活。

保單逆按貸款邊個還？後人會唔會孭唔起條債？

與保單貸款不同，一般情況下，保單逆按借款人可終身毋須還款，那借貸款項由誰埋單？當借款人百年歸老，其壽險保單的身故賠償金額會用於清還保單逆按貸款。清還保單逆按貸款後，餘額（如有）將全數退還給借款人或其遺產代理人。

但是若保單逆按貸款總結欠超過身故賠償金額，差額將由按證保險公司承擔，借款人後人不會因此有任何債務責任。

保單逆按可以攞到幾多錢？（附計算機例子）

談到用保單逆按自製長糧，讀者當然關心可以獲取多少每月年金。最快捷方法便是從按揭證券公司提供的保單逆按計算機計算。表2顯示，一個65歲男性申請人，以3,000,000港元壽險保單的身故賠償金額評估個案。

從表2所見，不論每月年金或一筆過貸款，選擇定息按揭計劃所得金額，較選擇浮息按揭計劃所得金額為多。另外，所選擇的年金年期越短，每月所得的年金金額越多。值得一提，壽險保單的身故賠償可按年進行年度覆核，按年度覆核結果，每月年金金額有機會上調或不變。換句話說，保單持有人每月年金金額有機會於每月年金年期內保持不變或隨著年金年期而有所增加。

表2：保單逆按可獲得的每月年金金額或一筆過貸款 (港元）

假設申請保單逆按時為65歲男性，壽險保單的身故賠償為3,000,000港元。

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想申請保單逆按 有咩要留意?

55歲或以上人士可以利用人壽保險保單作抵押品，請留意按證保險公司對保單持有人及壽險保單設有一定的要求及限制（見表3），例如申請時沒有破產或涉及破產呈請、不接受投資相連壽險計劃等。

如就產品有任何疑問或想了解更多，歡迎賜電或WhatsApp 37051599，向我們的10Life保險顧問查詢。

表3：保單逆按申請資格

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註*：HKMC退休3寶指由按證保險公司營運的安老按揭計劃和保單逆按計劃，以及由香港年金有限公司(香港年金公司)承保的香港年金計劃。按證保險公司及香港年金公司是按揭證券公司的全資附屬機構。

【文章來源：10Life；原題：【自製長糧】比較3個保單套現方法 做保單逆按有冇著數？】

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