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今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」

個人增值 15:24 2023/06/01

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以黑皮衣、肩上公司logo紋身為標志的Nvidia CEO黃仁勳，最近因公司股價飆升、市值突破1萬億美元，登上網絡熱議焦點。

抓住AI時代機遇

近日在台大的演講中，黃仁勳敦促畢業生抓住機會：「在40年中，我們創造了個人電腦、互聯網、手機、雲計算和現在的AI時代。你將創造什麼？無論它是什麼，都要像我們一樣追趕它。要奔跑起來，不要用走的。你要麼為尋找食物而奔跑，要麼為避免變成食物而奔跑。」

他還回顧了公司早期的失誤和放棄手機市場的決定，告誡學生要接受未來將遇到的不可避免的失敗，並懂得戰略性撤退。「直面錯誤，並以謙遜的態度尋求幫助，拯救了Nvidia。」「對於像你們這樣最聰明和最成功的人來説，撤退並不容易。然而，戰略性撤退、犧牲、決定放棄什麼，是成功的核心。」

他將人工智能革命比作計算機行業的重生，指出AI帶來了巨大機遇，反應敏捷的公司將利用AI提高競爭力，趕不上趨勢的公司將衰落。黃仁勳告訴畢業生，必須「利用AI的優勢，在AI『副駕駛』（copilot）的幫助下，成就一番驚人偉業」。

2010年在《紐約時報》的訪談中，黃仁勳亦談到過與成功直接相關的三個特質。「第一是熱愛某事的能力，這對成功人士來説非常重要。第二是抓住機會和試錯的能力。第三是以孩子的目光看世界，要多問『如果呢？如果我們能這麽做會怎樣？』。所有偉大的想法都是像這樣（誕生）的：『嘿，如果我們能這樣做呢？』」

從感化學校到史丹福

那麽，這位美國台裔移民二代，是如何抓住商機，一步步成爲「AI教父」的呢？下面將爲大家介紹他與Nvidia的發跡史。

黃仁勳1963年生於台灣台南市，父親是化學工程師，母親是小學老師，還有一個比他年長1歲的哥哥。童年時，一家人由於父親工作原因，搬到泰國。1973年，泰國社會動蕩，父母又把他和哥哥送到美國華盛頓州的舅舅家。

當時舅父舅母剛移民美國，英文不好，本想把兄弟二人送到預科學校，卻誤將他們送到了肯塔基州的奧奈達浸信會中學（Oneida Baptist Institute）。這是一家專爲感化問題少年而設的寄宿學校，很多學生性格凶悍，口袋藏著小刀。學校還要求學生必須義務勞動，黃仁勳被派去打掃男厠所。

不過，他適應得很好，還教滿身刀疤與刺青的17歲室友識字讀書，與其相處愉快。黃仁勳後來表示，回想起來，他是喜歡那段時光的，大家很努力，也真的念了書。這段獨自生活的經歷磨練了他的個性，對之後的人生有積極影響。

幾年後，黃仁勳兄弟與父母在俄勒岡團聚。黃仁勳進入俄勒岡州立大學攻讀電氣工程，遇到現在的妻子Lori Mills，兩人後來育有一子一女。1992年，黃仁勳獲得史丹福大學電氣工程碩士學位。

創立Nvidia 主攻圖形處理器

畢業後，黃仁勳曾於AMD和LSI Logic工作，在產品開發設計、市場銷售部門積纍了豐富經驗。1993年，他與工程師Chris Malachowsky、Curtis Priem在平價連鎖餐廳Denny’s吃飯時，決定共同創立Nvidia半導體公司，設計和銷售圖形處理器（GPU），黃仁勳擔任首席執行官兼總裁至今。

根據《紐約時報》，Denny’s也是黃仁勳學生時代兼職的地方。侍應生的工作，讓他從内向變得更加外向，也讓他學會面對客人，在不斷發生的各種情況和困難下尋求折衷辦法。

1999年，Nvidia在納斯達克上市，並推出旗下著名的GPU產品線GeForce，性能遠優於當時同類產品。GeForce的成功讓Nvidia贏得了為微軟Xbox遊戲機開發GPU的合同。2002年至2004年間，Nvidia先後完成收購3dfx、Exluna等公司，獲得3D圖形、軟件渲染、高性能TCP/IP等技術的知識產權。2006年，Nvidia與索尼聯合推出為PlayStation 3遊戲機共同開發的圖形處理器RSX。

賭贏GPU新商機 主導AI芯片市場

BBC報道，2006年，斯坦福大學的研究人員發現，GPU除了增强計算機圖像顯示之外，有另一種用途——加速數學運算，這是常規處理芯片無法做到的。

那時，黃仁勳做出了對人工智能發展至關重要的決定：投入Nvidia的資源開發一種使GPU可編程的工具——CUDA軟件平台，從而開放了GPU的並行處理能力。

正是這種能力幫助實現了人工智能的早期突破。2012年，能做圖像分類的AI「Alexnet」面世，它僅使用Nvidia的兩個可編程GPU進行訓練，訓練過程只耗時幾天。

GPU可以大幅加速神經網絡處理，這一發現在計算機科學家中傳播開來，大學實驗室開始購買Nvidia芯片研發人工智能。

Nvidia通過投資開發更適合AI的新型GPU，以及更多使該技術易於使用的軟件，鞏固了優勢。在黃仁勳的領導下，Nvidia隨後將其技術推向新市場，例如數據中心服務器和人工智能處理。它還將其芯片製造業務外包給台積電等合作夥伴，從​​而脫穎而出，打破了英特爾設定的模式。

黃仁勳的賭注得到了回報。在不到十年内，Nvidia的數據中心業務年收入從3億美元增長到150億美元。Nvidia如今為谷歌、Meta、平治等35,000多家客戶提供遊戲機、機器人、自動駕駛汽車的技術。

2017年《財富》評選黃仁勳為年度傑出商業人士，稱他為「矽谷人工智能革命的引領者」。2019年，《哈佛商業評論》評選他為年度最佳CEO」。

BBC指，Nvidia已經開始主導AI芯片的市場。TechInsights分析師Dan Hutcheson認爲，「Nvidia之於AI幾乎就像英特爾之於PC。」ChatGPT就使用了10,000個Nvidia的GPU進行訓練。CBInsights最近的一份報告顯示，目前Nvidia佔有大約95%的機器學習GPU市場。

搭上ChatGPT熱潮 財富暴漲愈160%

彭博社報道，近幾年人工智能的進步，推動了Nvidia的股票和期權價值飆升。ChatGPT熱潮下，投資者被AI芯片的主要供應商Nvidia吸引，從Stanley Druckenmiller到David Tepper的億萬富翁，都在今年第一季度紛紛買入Nvidia的股票。

Nvidia上周表示，截至7月的銷售額將達到110億美元左右，超過分析師平均預期的71.8億美元。這讓Nvidia的股價創下歷史新高，並使其市值在5月25日暴漲了1840億美元，到30日更突破1萬億美元。根據彭博億萬富豪指數，截至5月31日，黃仁勳的個人資產達到360億美元，從年初至今漲幅超過160.3%。

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