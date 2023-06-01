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投資海外市場要注意什麽？ 交易時間是前提 5大入市關鍵

個人增值 08:30 2023/06/01

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近年全球市場動蕩，但由於每個國家的政策和制度的差異，各自投資市場表現往往有多區別，於是，很多投資者會傾向將投資目標聚焦於海外市場。海外市場與香港市場有何區別？投資者在交易前需要注意什麽？以下將以投資海外股票市場為例，分析5大注意事項。

1. 交易時段
若想投資海外市場，交易時間是重要的前提，海外交易時間可能是香港的凌晨，若因錯過交易時間而蒙受損失實屬可惜。以下將整理部分國家交易所的交易時間與本地交易時間的對比：

股市 交易所名稱 當地交易時間（星期一至星期五） 香港交易時間（星期一至星期五）
美國 AMEX（美國證券交易所）, Nasdaq（那斯達克股票交易所）, NYSE（紐約證券交易所）

09:30 - 16:00

（交易時間不中斷）

 冬令時間：22:30 - 05:00
夏令時間：09:30 - 04:00
日本 Tokyo Stock Exchange（日本交易所集團） 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 08:00 - 10:30, 11:30 - 14:00
英國 London Stock Exchange（倫敦證券交易所）

08:00 - 16:30

（交易時間不中斷）
冬令時間：16:00 - 00:30
夏令時間：15:00 - 23:30
新加坡 Singapore Exchange（新加坡證券交易所） 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
台灣 Taiwan Stock Exchange（台灣證券交易所） 09:00 - 13:30 09:00 - 13:30
澳洲 Australian Securities Exchange（澳洲證券交易所） 10:00 - 16:00 冬令時間：08:00 - 14:00
夏令時間：07:00 - 13:00

2. 匯率
還要注意貨幣之間的匯率，這也是所謂「匯率風險」。若自己持有的本地貨幣與將要交易地區的貨幣匯率處於較差的位置，不但會影響盈利，也應考慮侵蝕成本的風險。大多數人的投資是隨著收入增加而遞增，而匯率在不停變動，很難選擇一個最好匯率進行買賣。而降低匯率風險的其中一個方法是定期投資，一段時間換匯一次，匯率自然就處在一個平均值。

3. 最低認購量
不同股票市場對每次交易的最低認購量也有不同的規定。港股最小交易單位為「1手」，而每手所含股票數量根據股票價格而定，1手可能是100股、500股或1000股不等，而美國股票通常以1股為交易單位，另外，日本和新加坡最低認購額與港股相似，最低是100股。

4. 投資交易費用、交易渠道
想投資這些海外市場可以通過什麽渠道實現？投資者一般會選全球性的證券商，相信不少人會想到IB盈透證券 (Interactive Brokers)，其提供多種類型資產的投資選擇，涵蓋股票、期權、期貨、期貨轉換現貨交易（Exchange of Futures for Physicals, EFPs）、期貨期權（Futures options）、外匯市場、共同基金、差價合約等商品服務，還涉及全球200多個國家的資產交易。

另外，投資者亦常選擇的券商還包括Firstrade第一證券及富途證券等等。

不同券商有不同的收費，同一券商的不同投資國家收費也不一，每筆交易亦有不同銷售費用，在交易時應了解清楚費用構成。

5. 所投資企業的業務熟悉度
如果所投資的企業只在海外市場存在業務，而在投資者所在地沒有香港業務時，將存在因業務不熟悉而錯誤投資的風險。當然，投資於國際企業不存在這個問題，因此，在選擇投資目標時，應先了解清楚企業的相關背景，確保自己對企業盈利、業務、所處行業過去及未來發展等方面熟悉後，再考慮買入。

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