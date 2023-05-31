折扣一定能夠促銷？不當優惠或拖累銷售額　商家要留意這點！

購買優惠折扣無人不愛，消費者可以節省金錢，商家又可以提高銷量，但原來不當的折扣優惠，是有可能造成銷售額下降。由芝加哥大學布思商學院博士課程的畢業生Shirley Zhang，聯同教授Abigail Sussman及Christopher K. Hsee在內的研究團隊發現，限制消費者購買數量的折扣形式，可能會減少銷售額。

研究團隊在中國兩家銷售夏季熱賣水蜜桃的超市進行一項實驗，他們隨機抽取是否提供折扣——相當於每個1.2美元的桃子減價45美分——如果是，則每人限購1個或3個水蜜桃。

折扣愈多 反而買得愈少

根據他們觀察，多數消費者普遍會買4到5個水蜜桃，但當超市提供限購數量的優惠時，約半數人只會買上限3個水蜜桃。換言之，商家提供購買3個水蜜桃的折扣，會導致商店比沒有提供任何折扣時售出更少水蜜桃。

研究人員亦指出，當折扣限額在消費者的可接受範圍內，即使數量很少，他們也更有可能將該限額作為他們的實際購買數量。因此，比起不提供任何折扣，限量折扣可能會導致商戶銷售額下降。

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