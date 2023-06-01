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【今日優惠精選】華御結新店開幕$12御結｜「奇妙處處通」購物優惠　低至2折

精明消費 07:30 2023/06/01

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 華御結：都會駅店開幕兩大優惠 

將軍澳區再有華御結新店進駐，今次新店位於調景嶺港鐵站上蓋都會駅商場。
新店推出限時雙重優惠：

  • 即日起至6月1日， [御結]明太子沙律與[御結]吞拿魚沙律均以優惠價12元發售。
  • 6月2日至6月15日凡購買任何套餐可享5元折扣優惠。

地址：將軍澳景嶺路8號都會駅商場2樓L2-040號舖

    點擊圖片放大

2. 迪士尼樂園：「奇妙處處通」初夏購物優惠 低至2折

即日起至6月21日，迪士尼為「奇妙處處通」會員推出特別優惠，可於指定商店以低至2折優惠價購買指定產品。

於優惠期內所有類別會員於香港迪士尼樂園度假區內之商品店購物可享額外15%折扣優惠，即白金卡會員可享65折優惠，金卡及銀卡會員可享75折優惠。

此優惠不適用於購買迪士尼100周年Duffy與好友系列、LinaBell單品、照片、攝影服務、周大福珠寶、PANDORA系列珠寶、限量版徽章、合作品牌商品(包括H2O+®、樂高®、Starbucks®及Wooderful Life商品等)、非迪士尼產品/便利品(例如藥物)、影音產品、個人化服務、刺繡服務、魔法化妝廳內之消費、網上商品、奇妙揭揭樂、慈善產品及本公司不時指定的產品。

優惠詳情：按此

3. JHC日本城：買滿120元送20元優惠券

日本城夏日消費激賞，即日起至6月4日，購物滿120元或以上即送20元現金優惠券1張。20元現金優惠券有效期至2023年6月11日，惠顧任何商品 (不包括各款禮券、現金券、美食券、藥品(包括「必理痛」、「幸福」藥品、「虎標」藥品及膏貼、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏等、食品、飲品、金莎朱古力，指定品牌 3C 數碼產品、易購點内之大型電器、膠袋徵費及運輸費用) 滿88元即可使用。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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