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【日圓大減價】旅行血併買爆喼　3招助你解決超重行李

精明消費 15:35 2023/05/31

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近年日圓持續低企，不少港人遊日時都會大手購買血拼。如果不小心買太多、買爆喼，可以怎樣解決行李超重的問題？本網將會舉出3招，助你旅行時減輕負擔，行李和戰利品又可以平安歸來！

1. 加購寄艙行李限額

航空公司普遍為乘客提供20或23公斤的免費托運行李限額，廉航乘客亦可以在預訂機票時，加購合適的托運行李限額。不過計劃總趕不上變化，去旅行實在忍不了手、買到爆額的時候，可以選擇加購行李限額。以下是5家香港旅客飛日本的主要航空公司的相關資料：

航空公司 寄艙行李費用 超重行李費用
國泰航空 100美元/件 60美元/件
香港航空 30美元/件

沖繩：15美元/kg

日本其他：18美元/kg
HK Express

$390/20kg

（於機場櫃台加購）

 $120/kg
日本航空（JAL） 100美元/件

超過23kg至32kg之間：60美元

超過32kg至45kg之間：300美元
全日空（ANA） 100美元/件

超過23kg至32kg之間：60美元

超過32kg至45kg之間：200美元

2. 日本快遞直送

上述購買寄艙行李的方法比較直接，但就要把行李打包好到機場、再從機場帶回家，在左一袋右一袋的情況下未必太友善。你也可以選擇從日本直接把行李寄回香港，如果是幫朋友代購或是送給朋友的手信，郵遞的方式就比較省工夫。不過包裹愈重收費愈高，或許不太適合太多、太重的行李。

以下列出部分包裹重量的收費，想了解更多運費詳情按此

  國際特快專遞（EMS） 國際包裹（空運）
1kg 3,150日圓
（約176.42港元）

2,500日圓

（約140.01港元）
5kg

8,150日圓

（約456.45港元）

7,300日圓

（約408.84港元）
10kg

13,350日圓

（約747.67港元）

13,300日圓

（約744.87港元）
15kg

18,350日圓

（約1027.70港元）

16,550日圓

（約926.89港元）
20kg

23,350日圓

（約1307.73港元）

19,800日圓

（約1108.91港元）

3. 轉運超重行李回港

可以利用轉運服務，把超額的行李、手信寄到轉運平台的日本倉庫，再運回香港。這個做法需時略長，大概一星期才會收到，不過就解決上述拿的東西太多、行動不便的情況。而且，日本國內的運費較國際的運費便宜，則解決日本快遞直送回港、收費較貴的問題。

此外，日本的酒店前台、商店和便利店等等，都會幫忙處理日本國內的包裹寄送，就算特產買得太多也不用怕，直接寄去轉運平台的倉庫就好，帶回酒店打包的工夫都省下來！

日本郵局國內的運費，是按寄出的地區和收件的地區、包裹大小而定。一般寄送的包裹3邊總合須在170公分以下、重量25公斤以內，運費詳情按此；寄送重貨包裹的3邊總合也要在170公分以下、重量25至30公斤以內，費用是基本運費加上510或520日圓，按此助你計算費用。

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