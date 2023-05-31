【日圓大減價】旅行血併買爆喼　3招助你解決超重行李

近年日圓持續低企，不少港人遊日時都會大手購買血拼。如果不小心買太多、買爆喼，可以怎樣解決行李超重的問題？本網將會舉出3招，助你旅行時減輕負擔，行李和戰利品又可以平安歸來！

1. 加購寄艙行李限額

航空公司普遍為乘客提供20或23公斤的免費托運行李限額，廉航乘客亦可以在預訂機票時，加購合適的托運行李限額。不過計劃總趕不上變化，去旅行實在忍不了手、買到爆額的時候，可以選擇加購行李限額。以下是5家香港旅客飛日本的主要航空公司的相關資料：

航空公司 寄艙行李費用 超重行李費用 國泰航空 100美元/件 60美元/件 香港航空 30美元/件 沖繩：15美元/kg 日本其他：18美元/kg HK Express $390/20kg （於機場櫃台加購） $120/kg 日本航空（JAL） 100美元/件 超過23kg至32kg之間：60美元 超過32kg至45kg之間：300美元 全日空（ANA） 100美元/件 超過23kg至32kg之間：60美元 超過32kg至45kg之間：200美元

2. 日本快遞直送

上述購買寄艙行李的方法比較直接，但就要把行李打包好到機場、再從機場帶回家，在左一袋右一袋的情況下未必太友善。你也可以選擇從日本直接把行李寄回香港，如果是幫朋友代購或是送給朋友的手信，郵遞的方式就比較省工夫。不過包裹愈重收費愈高，或許不太適合太多、太重的行李。

以下列出部分包裹重量的收費，想了解更多運費詳情按此。

國際特快專遞（EMS） 國際包裹（空運） 1kg 3,150日圓

（約176.42港元） 2,500日圓 （約140.01港元） 5kg 8,150日圓 （約456.45港元） 7,300日圓 （約408.84港元） 10kg 13,350日圓 （約747.67港元） 13,300日圓 （約744.87港元） 15kg 18,350日圓 （約1027.70港元） 16,550日圓 （約926.89港元） 20kg 23,350日圓 （約1307.73港元） 19,800日圓 （約1108.91港元）

3. 轉運超重行李回港

可以利用轉運服務，把超額的行李、手信寄到轉運平台的日本倉庫，再運回香港。這個做法需時略長，大概一星期才會收到，不過就解決上述拿的東西太多、行動不便的情況。而且，日本國內的運費較國際的運費便宜，則解決日本快遞直送回港、收費較貴的問題。

此外，日本的酒店前台、商店和便利店等等，都會幫忙處理日本國內的包裹寄送，就算特產買得太多也不用怕，直接寄去轉運平台的倉庫就好，帶回酒店打包的工夫都省下來！

日本郵局國內的運費，是按寄出的地區和收件的地區、包裹大小而定。一般寄送的包裹3邊總合須在170公分以下、重量25公斤以內，運費詳情按此；寄送重貨包裹的3邊總合也要在170公分以下、重量25至30公斤以內，費用是基本運費加上510或520日圓，按此助你計算費用。

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