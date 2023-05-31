美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場

在美國聯儲局十次加息後，滙豐環球私人銀行預計，美國政策利率即將見頂，在未來六個月，該行表示，將採取溫和偏好風險的投資策略，包括低配現金、高配環球投資級別債券，並看好亞洲市場的發展前景。

政策利率見頂 對風險資產有利

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，滙豐預計美國聯儲局將在6月14日最後一次加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5.25%至5.5%後，至今年底都會保持利率不變。



范卓雲續指，美聯儲政策不確定性減少，將有助於降低風險溢價，應該對風險資產有利，包括對股票、投資級別信貸、新興市場和亞洲資產。因此建議保持溫和偏好風險的投資策略，減持現金，完全偏高配置高評級債券和增持對沖基金，發達市場的經濟增長和盈利表現可能不像市場憂慮的那樣糟糕。年初至今，坐擁現金並不是一個好的策略，由於美國通脹放緩令市場對利率見頂預期上升，導致資產價格上漲。這與 2022年的市場走勢恰恰相反，2022年因為央行鷹派加息，令現金成為王道，但2023年則是持續投資的年份。



范卓雲認為，未來3個月至6個月，不會預期經濟衰退，美國穩健的個人消費需求和強勁的勞工市場繼續降低美國經濟衰退的風險，支持對美國股市的溫和偏高比重配置。政策利率見頂利好成長型股票，滙豐預計人工智能與自動化等結構性增長行業的盈利前景強勁，高端製造業的資本支出上升將支持科技板塊增長，因此，目前偏高配置全球和美國科技股。



把握亞洲市場機會

亞洲市場是投資者不容忽視的部分，范卓雲指出，在全球經濟下行的情況下，亞洲是提供韌性和增長的亮點，亞洲經濟受益於中國強勁的消費復甦和穩增長政策刺激，加上印度和東南亞的強韌內需增長，亞洲通脹放緩進一步為央行和消費者提供了喘息空間。從盈利增長的角度來看，東盟、中國和印度股市預計將在2023年提供最強勁的盈利增長動力，表現優於發達和新興市場同儕。



在全球多元投資組合中增加配置價值被低估的亞洲資產，將令投資者受益於亞洲市場提供的短期戰略性和長期結構性的增長機遇。通過佈局東方，我們捕捉更吸引的增長與回報。



另外，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，看好「亞洲優質債券」主題，在這個主題下，把亞洲金融板塊納入機會組合，專注日本和南韓的銀行與壽險公司，日本央行持續寬鬆政策，包括財政預算增加，在促進消費增長等行業政策下，加上日本高端科技領先，將推動市場經濟發展。

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