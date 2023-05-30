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【日圓大減價】5大集運平台大比併　海外網購不求人！

精明消費 20:30 2023/05/30

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面對近年日圓、英鎊紙水低，不少朋友都喜歡在其他國家的平台網購，郁一郁手指、安坐家中便可以買勻全世界。不過並非所有平台或產品都可以直送到港，這個時候就需要集運／轉運服務。本網整合有關轉運服務的介紹，同時比較5家集運／轉運平台的服務，有需要的讀者不要錯過！

甚麼是集運／轉運

集運即是集體運輸，把多件貨品合併運送的運費，比單件運送便宜，所以集運可以為消費者節省運費。目前多數集運公司也是以重量計算運費；轉運就是將貨物或集裝箱運送到一個中間目的地，然後再運送到最終目的地。

集運／轉運公司可為顧客免費提供海外地址作為網購收貨地址，提供代客收貨、合並包裝並將貨品定期運回香港的服務。普遍於世界各地都有倉庫，例如中國內地、日本、英國、美國等等。

一般集運／轉運流程

1. 註冊成為轉運平台的會員

2. 在網購平台揀好心水貨品，確認訂單

3. 填寫由轉運平台提供的送貨資料，包括倉庫地址、會員編碼（如有），以資識別貨件

4. 收到出貨通知後，向轉運平台申報貨件，例如海外快遞公司及貨件追蹤編號

5. 貨件送到海外倉庫後，選擇轉運方式

6. 到指定地點提取貨物

5大轉運平台

    點擊圖片放大

收費門檻最低：DimBuy

在市面上5家集運／轉運平台當中，以DimBuy從台灣空運到香港、收費首半公斤18元的門檻最低，其後續重半公斤收費18元。值得留意，集運／轉運的收費因應寄件地方而不同，以下列出4個主要網購的寄件地區，比較5家集運／轉運平台的收費︰

平台＼寄件地區 美國 日本 台灣 英國
DimBuy 首半公斤$26 首半公斤$30 首半公斤$18 首半公斤$42
Shipgo 每磅$21 每磅$19 每磅$19
GoBuyShip 每磅$22 每磅$23 每磅$21 每磅$25
Shipbao 每磅$22 每磅$24 每磅$22 每磅$26
Buyandship 每磅$24 每磅$24 每磅$24 每磅$27
註：上述收費以空運計算的最低收費門檻，實際費用視乎取件方式而定

寄件地區最多：GoBuyShip

從上圖可見，GoBuyShip是5家集運／轉運平台當中，提供最多寄件地區。除了主流的美國、日本、台灣、英國以外，GoBuyShip還提供印尼、馬來西亞、新加坡等等地方，是市面上比較少有。

取件方式最多：DimBuy

集運／轉運平台的取件方式，不外乎都是物流服務中心提貨、第三方自提點提貨、順豐站／智能櫃或便利店提貨，或是派送到指定地址，基本上都十分方便。

至於DimBuy會從5家集運／轉運平台當中跑出，成為取件方式最多的一家，主要因為從中國送到香港的派送商數量較多，例如嘉里、中通等等。

撇除從中國大陸寄去香港，取件方式最多就是Buyandship。除了自提點和順豐以外，Buyandship還提供Alfred 智能櫃／Alfred Point的取件方式。

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