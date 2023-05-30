美債限進展樂觀　市場焦點轉移至加息預期

受美國債務上限協議進程及美聯儲官員言論的影響下，市場對美聯儲6月加息預期反覆。剛過去的週末，當美國債務上限協議進程傳來樂觀消息，市場焦點便隨即轉向官員表示仍需要加息的言論上，使加息預期頓時上升至近7成，而最終6月是否為本週期最後一次加息，則仍需關注會議前公佈的美國就業及通脹數據。然而，基於加息對經濟存在滯後影響，加上信貸市場收緊所造成的額外加息效應，筆者相信加息週期完結仍是下半年的大方向。

利率變化仍未定 應靈活配置美債

在利率見頂時，美國國債是最先見底的資產，雖然過去表現不代表將來，但根據過去4次加息週期見頂後，主要債券指數平均錄得正回報，當中六個月平均表現較佳。在去年急速大幅加息之後，單單加息步伐下降及完成加息的預期已能使債券價格回升，至於升幅則要視乎最終減息的幅度而決定。現時經濟存在韌性，令利率變化仍不確定，由於未能完全掌握利率何時見頂，故投資者應採取靈活配置長短期債券策略，以降低利率改變帶來的風險。

市場預期樂觀 惟經濟衰退風險高

市場對加息預期反覆主要由於近日信貸市場收緊及債務上限協議增加了市場對經濟增長的憂慮。現時市場正等待美國國會週三表決債務上限協議，市場偏向相信協議將得以通過，惟達成共識背後，削減財政開支對日後經濟的影響才是重點。根據彭博利率期貨顯示，隨著市場樂觀情緒升溫，市場正延後預期美聯儲本週期減息的時點，反映市場對未來經濟增長較早前樂觀。不過，需要留意近日不同的領先指標均指向美國衰退風險正在上升，而紐約聯儲的衰退指標更顯示美國未來12個月的衰退風險達68%，遠較過去4次加息週期末段時高。

股市料有波動 宜採低波幅投資策略

由於貨幣政策是按經濟冷暖而作出調節，在過去出現衰退前，美聯儲已開始減息以紓緩經濟壓力。現時美國標指由去年10月的低位上升至今年的高位，VIX波動指數仍處於18以下，為數年來偏低水平，股市表現亦反映加息即將或已見頂的樂觀情緒。惟在經濟衰退的憂慮下，氣氛容易受影響，為股市帶來波動性。投資者應繼續採取低波幅投資策略，並宜部署經濟衰退前後較受惠的防守性板塊，例如核心消費及醫療保健等等。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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