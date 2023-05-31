智能建造：柯佈西耶的終極夢想？

「如果房子也像汽車底盤一樣工業化的成批生產。」--柯佈西耶，1921年《走向新建築》



勒•柯布西耶(Le Corbusier，又譯為柯比意)是20世紀全球公認的天才建築師，他的現代建築宣言《走向新建築》，在機器時代背景下，探索出了建築工業化主題並實現全球推廣。當下，全球智能科技發展日新月異，建築行業在科技賦能之下，進入嶄新的篇章，柯佈西耶對於建築工業化的夢想正在到來。



香港政府近年積極推動本港再工業化，香港建造業界亦嚮應未來建造趨勢，朝着採用創新科技和建築技術，提升本港的建造質量，並透過智能建造元素提升香港建造業界的生產力及競爭力，解決面對的人手、時間和成本等挑戰，未來更值得探索跟內地大灣區城市深化合作，攜手推動建造業的可持續發展。



工程全生命週期的數字化、智能化



建築工程項目周期涉及規劃、設計、物流、施工、以至營運和維護，不僅是一場長時間周期的協作，也牽涉到產業鏈上下游，諸多生態夥伴。如何在項目的全生命週期，巧妙應用智能化的創新科技，為項目管理的整個鏈條都植入加速器，正正是關鍵所在。

舉例來看，近年來廣受關注的「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP）、建築信息模擬（BIM）和物聯網（IoT）等，都是服務於不同場景的技術產品，需要通過一套一體化信息平台及工地管理平台，作為「大腦」輔助工程管理人員，對於工地安全、建造測量、生產進度、物資及環境能源等，進行全方位、全天候的管理和管控。



24,000種路徑 一個APP全搞掂



以疫情期間，我們在香港興建的8個社區隔離設施項目為例，工程總共涉及超過17,000多件MiC組件，分別在11間工廠完成生產；經過珠海的4個碼出發，有機會在10多個香港碼頭上岸，再經過 10多個中轉倉，運送到地盤。

粗略計算，每件MiC從出廠到抵達工地，有24,000種可能性。只有透過數字化管理，工作人員才能高效而實時跟進每件MiC組件的動向。我們給每一件MiC編碼QR code，工作人員一掃即知，隨時管理MiC的動向，藉着一體化信息平台及智慧工地管理平台的應用，有助提高運送建材和建造過程的效率及品質，同時減少勞動力和時間成本。

▲ 中建香港已全面應用其自主研發的智慧工地管理平台C-SMART，對於工地安全、建造測量、生產進度、物資及環境能源等，進行全方位、全天候的管理和管控。

▲ 為有效管理MiC的生產和安裝以及內地與香港之間的運輸，C-SMART平台的智慧物流管理系统設立了八個物流檢測點，分別在內地和香港進行實時追蹤和管理。

智能建造的協同效應 不止於1+1=2



除了數字化的MiC組件供應鏈條，他環節的數字化也很重要。中國建築國際集團以旗下的自動化生產線預製MiC組件，每天生產高達200至300個MiC單元，再加上智能機器人焊接系統確保每個 MiC 單元在40分鐘內完成組裝。項目更採用預製MiMEP產品的技術，將中建香港自主研發的智慧工地管理平台C-SMART與多工廠協同生產管理系統（MES）融合，實時管理製造過程，監測所有預製組件的生產進度和MiC的供應。以上種種，成功令整體社區隔離設施的施工過程加快 60%，而17,000件MiC組件，沒有一件浪費，都物盡其用。

▲ 中建香港採用「組裝合成」建築法，在極短時間內完成興建多個社區隔離設施，為香港抗疫發揮重大作用。

▲ 中建香港自主研發的智慧工地管理平台C-SMART平台與多工廠協同生產管理系統（MES）融合，實時管理製造過程，監測所有預製組件的生產進度和MiC的供應。

我們在極具挑戰的施工環境下，完成了「不可能完成的任務」，讓我們更加堅定了建造業的未來是數字化、智能化的未來。而通過防疫設施項目，我們沉澱下的技術能力，項目管理能力，也將是我們在探索智能建造的寶貴資產。



大灣區優勢互補 助力智能建造



行政長官李家超日前在出席2023大灣區科學論壇開幕式時表示，粵港澳大灣區是國家經濟最活躍、發展潛力最高的地區之一，大灣區內各城市具備不同優勢，可以強化「產學研」協同創新發展。

中建香港一直秉持著扎根香港，深耕大灣區的理念，充分發揮大灣區城市的優勢資源，推動香港建造業的工業化和智能化轉型。今年3月，我們在成立了首個中國工程院院士在香港的工作站--陳湘生院士工作站，為香港引入了國家級的高科技人才，將為香港建築業引入國家級先進科研成果，促進粵港澳大灣區人才交流。

與此同時，我們的MiC和MiMEP的工廠設立在珠海等地，背靠大灣區的地理優勢，以及豐富的產品配套資源，如材料供應，高端製造，精細化管理，以及各種不同的供應商也能夠高效生產協作，不必受制於香港高昂的工廠、倉儲的租賃和人工成本。

▲ 中建香港在珠海設立的「海創智造ＭiMEP工廠」，負責ＭiMEP的研發、設計及生產，為地盤提供設計、生產、運輸、裝配一站式解決方案。

▲ 目前「海創智造ＭiMEP工廠」擁有專職的研發設計工程師超過60人，並引入多條自動化生產線，用於水喉、風喉、電氣線槽、消防管線配電箱、醫療設備帶等各類ＭiMEP產品研發及生產。

香港建造業未來將邁向智能高增值發展的方向，跟內地灣區城市深化互補智能建造，勢必成為其一出路。內地人才輩出、建造成本相宜；香港則在項目管理要求及精細度具備一定優勢，只要香港跟大灣區城市共同在智能建造上攜手合作，定能應對業界成本高昂人手短缺、生產力下降等挑戰，共同提升本港的建造質量，促進建造業界的可持續發展。



智能建造的未來 充滿想象



展望未來，隨着科技的進步，智能建造對於整個建造業界的未來有關鍵性和革命性的改變，現時尚有許多短、中、長期值得探索和發展的空間。短期來說，業界正通過一些數字化的工具或流程提升工作效率；中期而言需要發掘數據背後規律和意義，應用至客戶和業界的需求當中；長遠的發展則是利用「人工智能」發展出數字工程師，為項目的設計、標準及施工等出謀獻策並進行把關。

作者介紹：

邵瑞喆先生現為中建香港助理總經理，在工程管理及建築科技方面有逾15年經驗，畢業於天津大學，並持有香港理工大學建築及房地產專業碩士學位。