【消費券2023】PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新轉會／迎新優惠

政府宣布第二期消費券價值2,000元將於7月16日發放。合資格市民可在6月5日至27日期間登記轉移，多間電子支付平台也宣布相關優惠。WeChat Pay HK公布迎新及加碼抽獎優惠。此外，八達通已準備各種優惠券、迎新或轉移獎賞，是市民最常選用的支付方式之一。AlipayHK則指會推出全新優惠，當中包括一次消費獲多重驚喜。

PayMe：消費券優惠、用戶獎勵計劃

第二期消費券計劃又到了，7月16日將會派發$2000，滙豐旗下電子錢包PayMe宣佈推出消費券三重優惠，加上革新「儲火」功能及推出用戶獎勵計劃「偏心Yoshi偏心你 Round 1」，並鼓勵用戶以PayMe消費儲火賺取更多獎賞。

三重消費券優惠：

即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取港幣150元獎賞，於近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿港幣300元或以上時使用。不過，若用戶於發放日當或之前轉換支付工具，將不能獲取折扣優惠券。

另外，所有以PayMe接收消費券的用戶，將獲得最多港幣1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。使用優惠券的最低消費額詳情如下：

最低消費額（港幣） 可獲折扣優惠券（港幣） 1,000 50 1,000 50 3,000 150 5,000 250 10,000 500

PayMe亦繼續聯同超過30個品牌及大小商戶（包括Megabox、JHC日本城、Trip.com、Pricerite 實惠、sasa.com、Pizza Hut及PHD等）加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享超過港幣5,000元商戶優惠。

「偏心Yoshi偏心你」用戶獎勵計劃

PayMe最近亦革新儲火功能及藉此推出「偏心Yoshi偏心你 Round 1」用戶獎勵計劃。用戶在PayMe內開啟「自動增值」功能、在計劃的三個階段（2023年6月1日至28日、7月1日至27日，以及8月1日至29日）維持此設定，並在近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿港幣80元或以上，即可開始「儲火」。

每次於商店消費滿上述金額，就會增加一個火。只要於每個階段內消費儲滿指定火數，每月便可獲得以下的折扣優惠券之一：4至5個火可獲港幣6元優惠券；6個火或以上則可獲港幣10元優惠券。優惠期內每位用戶總共最多可獲港幣30元折扣優惠券。

為鼓勵用戶「儲火」，PayMe亦推出全民大抽獎，用戶每儲滿6個火，便可增加一次抽獎機會，抽獎機會由即日起累積至年終，有機會瓜分港幣過百萬元獎池。

八達通︰現金券、商戶優惠券及迎新轉會獎賞

以往一直使用八達通領取消費券的客戶，可以繼續用同一張八達通領取第二期消費券，無須再次登記。市民會在7月16日按照以往的方式收到消費券，大部分在相應限期前選擇轉會亦可以在同日收到消費券。

4星期派100萬張現金券

於2023年第二期消費券派發期間，八達通將夥拍好賞嘟商戶派出 1,000,000 張現金券，現金券有效期2星期。使用八達通App於指定日子及指定時間，撳入好賞嘟，即有機會拎走現金券(共19天)。

八達通在其官網表示，具體推廣期將於稍後公佈，只限星期一至五。每日快閃現金券名額有限，每人每日只限領取一張(推廣期內最多可獲19張)，先到先得，派完即止。參與活動的好賞嘟商戶、現金券價值如下圖：

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商戶優惠券

除現金券外，八達通App内還有總價值超過1億的商戶優惠券供下載使用，大小商戶遍及衣食住行，涵蓋：電器及電子產品 、網上購物平台、中西式食肆及酒店餐廳、時尚服飾、運動用品、家具等。

需注意，八達通銀包同一時間只可儲存一張同款的商戶優惠券，用戶需先使用該已儲存的商戶優惠券，才可再次領取另一張同款的商戶優惠券。

迎新及轉會獎賞

如果用戶是第一次符合領取消費券的資格，或以往透過其他儲值支付工具領取消費券，轉會到八達通可獲得迎新及轉會獎賞。只要於2023年6月5日至8月17日上午10時的推廣期內，到政府消費券計劃網站 (consumptionvoucher.gov.hk) 成功登記使用八達通領取第二期消費券，及將該八達通登記入八達通App，可賺$50八達通增值額；如使用手機八達通登記，可賺$100八達通增值額。

成功登記及獲發消費券合資格客戶 將該八達通登記入八達通App 領取八達通增值額限期 (包括首尾兩天) (i) 首批 – 2023年7月16日 2023年7月17日上午10時前 2023年7月24日開始陸續發放，直至8月23日 (ii) 次批 – 2023年8月16日 2023年8月17日上午10時前 2023年8月24日開始陸續發放，直至9月23日

領取獎賞限期：

成功獲發消費券合資格客戶 領取八達通增值額限期 (包括首尾兩天) (i) 首批 2023年7月24日開始陸續發放，直至8月23日 (ii) 次批 2023年8月24日開始陸續發放，直至9月23日

需注意，優惠只適用於未有在2022年第二階段消費券計劃登記使用八達通拎消費券的客戶。(i)首批及(ii)次批成功獲發消費券合資格客戶，須分別於2023年7月17日上午10時前及2023年8月17日上午10時前，已於八達通 App 登記已登記消費券計劃的八達通(合資格八達通)。

中銀香港：BoC Pay消費券現金賞、理財賞

BoC Pay 100 元「現金賞」

新一輪消費券下，中國銀行（香港）推出新優惠，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享港幣 100 元「現金賞」及總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」；覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、 保險及跨境匯款等服務客戶更可以低至港幣 1 元閃購價搶購精選超值產品。

「勁賞全城Pay」

低至港幣1元閃購精選產品 中銀香港聯同廣受客戶歡迎的商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透 過BoC Pay使用消費券，可於超過40家商戶享受消費滿港幣50元立減港幣5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，低至港幣1元搶購人氣產品。

總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」

定期存款: 以「合資格新資金結餘」港幣 1 萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，可享特優利率優惠，12個月存期有3.5厘，而一般客戶為3.4厘。

外幣兌換: 成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,300元獎賞

保險: 以低至6折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或 「大灣區旅遊保障計劃」； 投保「周全家居綜合險」，可享首年保費75折； 投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保 險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券；

股票: 首筆港股、A 股及/或美股交易可享港幣1元佣金優惠

信用卡: 中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡 客戶享額外8,000積分獎賞 跨境匯款 首筆交易手續費豁免優惠

跨境匯款：首筆交易手續費豁免優惠

Tap & Go︰續推The Club 5%積分回贈

Tap & Go表示，自政府今年發放消費券後，整體消費錄得顯著增長，網上購物平台The Club的消費，按月升幅錄得超過八倍，延續目前夥拍The Club推出的5% Club積分消費回贈，並送上Tap & Go專區專享優惠及加推其他精彩獎賞。

AlipayHK:一次消費即可獲多重驚喜

政府將於7月16日發放第二期消費券，AlipayHK表示，將推出全新消費券獎賞計劃，一次消費即可獲多重驚喜，更有高額獎賞，務求令市民用消費券更划算。

WeChat Pay HK: 重槌推三大精彩獎賞

WeChat Pay HK表示，將重槌推三大精彩獎賞，包括迎新優惠及加碼抽奬，透過連串著數加碼，既回饋現有用戶支持，亦迎接全新用戶選用。上述機構更多的優惠詳情會在日內宣佈。

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