【消費券2023】BoC Pay領消費券100元、享定存優惠　支付平台最新轉會／迎新優惠

政府宣布第二期消費券價值2,000元將於7月16日發放。合資格市民可在6月5日至27日期間登記轉移，多間電子支付平台也宣布相關優惠。WeChat Pay HK公布迎新及加碼抽獎優惠。此外，八達通已準備各種優惠券、迎新或轉移獎賞，是市民最常選用的支付方式之一。AlipayHK則指會推出全新優惠，當中包括一次消費獲多重驚喜。

中銀香港BoC Pay消費券 100 元「現金賞」

第二期消費券計劃又到了，7月16日將會派發$2000，新一輪消費券下，中國銀行（香港）推出新優惠，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享港幣 100 元「現金賞」及總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」；覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、 保險及跨境匯款等服務客戶更可以低至港幣 1 元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過 40 個熱門商戶消費滿港幣 50 元即減 5 元。

總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」

定期存款: 以「合資格新資金結餘」港幣 1 萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，可享特優利率優惠，12個月存期有3.5厘，而一般客戶為3.4厘。

外幣兌換: 成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,300元獎賞

保險: 以低至6折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或 「大灣區旅遊保障計劃」； 投保「周全家居綜合險」，可享首年保費75折； 投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保 險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有 機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券；

股票: 首筆港股、A 股及/或美股交易可享港幣1元佣金優惠

信用卡: 中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡 客戶享額外8,000積分獎賞 跨境匯款 首筆交易手續費豁免優惠

跨境匯款 首筆交易手續費豁免優惠

「勁賞全城Pay」

低至港幣1元閃購精選產品 中銀香港聯同廣受客戶歡迎的商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透 過BoC Pay使用消費券，可於超過40家商戶享受消費滿港幣50元立減港幣5元優惠，包 括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoC Pay 聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，低至港幣1元搶購人氣產品

Tap & Go︰續推The Club 5%積分回贈

Tap & Go表示，自政府今年發放消費券後，整體消費錄得顯著增長，網上購物平台The Club的消費，按月升幅錄得超過八倍，延續目前夥拍The Club推出的5% Club積分消費回贈，並送上Tap & Go專區專享優惠及加推其他精彩獎賞。

AlipayHK:一次消費即可獲多重驚喜

政府將於7月16日發放第二期消費券，AlipayHK表示，將推出全新消費券獎賞計劃，一次消費即可獲多重驚喜，更有高額獎賞，務求令市民用消費券更划算。

WeChat Pay HK: 重槌推三大精彩獎賞

WeChat Pay HK表示，將重槌推三大精彩獎賞，包括迎新優惠及加碼抽奬，透過連串著數加碼，既回饋現有用戶支持，亦迎接全新用戶選用。

八達通︰迎新及轉會獎賞、各類優惠券

八達通表示，為讓用戶「易使啲，賺多啲」，已準備一系列精彩優惠及豐富獎賞予新舊用戶，配合第二期消費券派發，包括迎新、轉會獎賞，以及各類型等優惠券。

市民會在7月16日按照以往的方式收到消費券，大部分在相應限期前選擇轉會亦可以在同日收到消費券，上述機構更多的優惠詳情會在日內宣佈。

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