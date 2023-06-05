【消費券2023】即日起可以轉會！PayMe 1,150元折扣券、八達通100萬張現金券！支付平台最新優惠合集

政府宣布第二期消費券價值2,000元將於7月16日發放。合資格市民可在6月5日至27日期間登記轉移，多間電子支付平台也宣布相關優惠。

如何申請更換支付工具？

如市民是已在4月16日獲發第一期消費券的現有登記人，並無意更改儲值支付工具帳戶，則毋須辦理任何手續即可在計劃下按其資格獲發放2,000元消費券。如有意更改儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，可在2023年6月5日至6月27日，透過消費券計劃網站内的電子登記平台或親臨任何一間臨時服務中心在職員協助下透過電子登記平台遞交申請。

現有登記人更改儲值方式：按此

新登記人：按此

臨時服務中心地址：按此 （為免輪候，呼籲登記人先致電計劃熱線18 5000提早預約前往臨時服務中心的時段。）

一般而言，會在遞交申請後約一至兩星期收到其申請結果的短訊通知，並且一般情況下只可以更改其登記紀錄一次。

WeChat Pay HK公布迎新及加碼抽獎優惠。此外，八達通已準備各種優惠券、迎新或轉移獎賞，是市民最常選用的支付方式之一。AlipayHK則指會推出全新優惠，當中包括一次消費獲多重驚喜。

PayMe：消費券優惠、用戶獎勵計劃

第二期消費券計劃又到了，7月16日將會派發$2000，滙豐旗下電子錢包PayMe宣佈推出消費券三重優惠，加上革新「儲火」功能及推出用戶獎勵計劃「偏心Yoshi偏心你 Round 1」，並鼓勵用戶以PayMe消費儲火賺取更多獎賞。

三重消費券優惠：

即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取港幣150元獎賞，於近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿港幣300元或以上時使用。不過，若用戶於發放日當或之前轉換支付工具，將不能獲取折扣優惠券。

另外，所有以PayMe接收消費券的用戶，將獲得最多港幣1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。使用優惠券的最低消費額詳情如下：

最低消費額（港幣） 可獲折扣優惠券（港幣） 1,000 50 1,000 50 3,000 150 5,000 250 10,000 500

PayMe亦繼續聯同超過30個品牌及大小商戶（包括Megabox、JHC日本城、Trip.com、Pricerite 實惠、sasa.com、Pizza Hut及PHD等）加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享超過港幣5,000元商戶優惠。

八達通︰現金券、商戶優惠券及迎新轉會獎賞

以往一直使用八達通領取消費券的客戶，可以繼續用同一張八達通領取第二期消費券，無須再次登記。市民會在7月16日按照以往的方式收到消費券，大部分在相應限期前選擇轉會亦可以在同日收到消費券。

4星期派100萬張現金券

於2023年第二期消費券派發期間，八達通將夥拍好賞嘟商戶派出 1,000,000 張現金券，現金券有效期2星期。使用八達通App於指定日子及指定時間，撳入好賞嘟，即有機會拎走現金券(共19天)。

八達通在其官網表示，具體推廣期將於稍後公佈，只限星期一至五。每日快閃現金券名額有限，每人每日只限領取一張(推廣期內最多可獲19張)，先到先得，派完即止。參與活動的好賞嘟商戶、現金券價值如下圖：

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商戶優惠券

除現金券外，八達通App内還有總價值超過1億的商戶優惠券供下載使用，大小商戶遍及衣食住行，涵蓋：電器及電子產品 、網上購物平台、中西式食肆及酒店餐廳、時尚服飾、運動用品、家具等。

需注意，八達通銀包同一時間只可儲存一張同款的商戶優惠券，用戶需先使用該已儲存的商戶優惠券，才可再次領取另一張同款的商戶優惠券。

迎新及轉會獎賞

如果用戶是第一次符合領取消費券的資格，或以往透過其他儲值支付工具領取消費券，轉會到八達通可獲得迎新及轉會獎賞。只要於2023年6月5日至8月17日上午10時的推廣期內，到政府消費券計劃網站 (consumptionvoucher.gov.hk) 成功登記使用八達通領取第二期消費券，及將該八達通登記入八達通App，可賺$50八達通增值額；如使用手機八達通登記，可賺$100八達通增值額。

成功登記及獲發消費券合資格客戶 將該八達通登記入八達通App 領取八達通增值額限期 (包括首尾兩天) (i) 首批 – 2023年7月16日 2023年7月17日上午10時前 2023年7月24日開始陸續發放，直至8月23日 (ii) 次批 – 2023年8月16日 2023年8月17日上午10時前 2023年8月24日開始陸續發放，直至9月23日

領取獎賞限期：

成功獲發消費券合資格客戶 領取八達通增值額限期 (包括首尾兩天) (i) 首批 2023年7月24日開始陸續發放，直至8月23日 (ii) 次批 2023年8月24日開始陸續發放，直至9月23日

需注意，優惠只適用於未有在2022年第二階段消費券計劃登記使用八達通拎消費券的客戶。(i)首批及(ii)次批成功獲發消費券合資格客戶，須分別於2023年7月17日上午10時前及2023年8月17日上午10時前，已於八達通 App 登記已登記消費券計劃的八達通(合資格八達通)。

中銀香港：BoC Pay消費券現金賞、理財賞

BoC Pay 100 元「現金賞」

新一輪消費券下，中國銀行（香港）推出新優惠，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享港幣 100 元「現金賞」及總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」；覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、 保險及跨境匯款等服務客戶更可以低至港幣 1 元閃購價搶購精選超值產品。

「勁賞全城Pay」

低至港幣1元閃購精選產品 中銀香港聯同廣受客戶歡迎的商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透 過BoC Pay使用消費券，可於超過40家商戶享受消費滿港幣50元立減港幣5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，低至港幣1元搶購人氣產品。

總值高達港幣 5,000 元「加碼理財賞」

定期存款: 以「合資格新資金結餘」港幣 1 萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，可享特優利率優惠，12個月存期有3.5厘，而一般客戶為3.4厘。

外幣兌換: 成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,300元獎賞

保險: 以低至6折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或 「大灣區旅遊保障計劃」； 投保「周全家居綜合險」，可享首年保費75折； 投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保 險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券；

股票: 首筆港股、A 股及/或美股交易可享港幣1元佣金優惠

信用卡: 中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡 客戶享額外8,000積分獎賞 跨境匯款 首筆交易手續費豁免優惠

跨境匯款：首筆交易手續費豁免優惠

Tap & Go︰續推The Club 5%積分回贈

Tap & Go表示，自政府今年發放消費券後，整體消費錄得顯著增長，網上購物平台The Club的消費，按月升幅錄得超過八倍，延續目前夥拍The Club推出的5% Club積分消費回贈，並送上Tap & Go專區專享優惠及加推其他精彩獎賞。

AlipayHK:一次消費即可獲多重驚喜

政府將於7月16日發放第二期消費券，AlipayHK表示，將推出全新消費券獎賞計劃，一次消費即可獲多重驚喜，更有高額獎賞，務求令市民用消費券更划算。

WeChat Pay HK: 重槌推三大精彩獎賞

WeChat Pay HK表示，將重槌推三大精彩獎賞，包括迎新優惠及加碼抽奬，透過連串著數加碼，既回饋現有用戶支持，亦迎接全新用戶選用。

第一項優惠是從即日起至7月15日，所有新登記用戶，即在2023年消費券計劃第二期選用WeChat Pay HK的用戶，可獲贈50元電子現金券。在全港所有可接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿20元，並透過WeChat Pay HK付款時，可使用1張。

第二項是為面向所有選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，所有已登記用戶可享有5次限時抽獎機會，可賺取高達238元加碼獎賞，每次抽獎均有機會獲得98元現金券一張，或獲5元至8.8元不等的電子現金券。

第三項優惠是7月16日開始，為所有領取消費券的用戶提供雙倍印花獎賞，用雙倍印花可兌換各大商戶電子現金券，包括大家樂、foodpanda外賣自取等等。

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