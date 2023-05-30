港人頭10件Call車最易跌失物　有人遺失金華火腿／女孩／靈魂？ 3大最健忘地區

香港人生活節奏急促，一不小心忘就記拿好自己的財物，特別是叫的士接送時急忙下車，最易「大頭蝦」遺下失物。每遺失一件貴重物品時，不僅需要花費金錢購買新物品，還可能會破壞計劃預算。Uber香港公佈「2023年度失物認領指數」，就發現用戶遺失的物品種類千奇百怪，從日常隨身物品如銀包、電話、雨傘到旅行特別容易遺失的行李、手信、護照等都，到令人驚訝的，是竟然有用戶報稱遺失「靈魂」，及其他最獨特的失物，包括女孩、金華火腿、呼吸機等。

牙套、按摩椅 奇怪失物多

根據報告顯示，香港Uber用戶最常失去的是衣物，耳機和喇叭排名第二，背包和袋排名第三，雨傘排名第四，珠寶、手錶和化妝品排名第五。似乎整個包/袋子忘記拿是很常見的事，此外，電話和相機、平板電腦和書籍、筆記型電腦、銀包和電子煙也是常見的失物之一。不過，要數最意想不到的物品，就有按摩椅、電視遙控器、女孩、金華火腿、粉紅色兔子玩具、用紙巾包裹的牙套、御守、呼吸機和公司印章則是最獨特的失物之一。

「最健忘」地區︰油尖旺、中環及灣仔

隨著本地及國際旅遊業逐漸復甦，越來越多的旅客選擇乘坐Uber，失物中最常見的是行李、行李牌、手信、護照及香港身份證。而自2020年起，油尖旺、中環及灣仔地區都位列「最健忘」地區前三名。

特定日子和時段遺留物品

報告中也提到一些特定日子和時段，最容易遺留物品。例如，乘客在2022年7月1日、12月15日和11月19日最容易遺失物品。此外，乘客也容易在特定時段遺失物品，如傍晚5時至7時之間最健忘，而乘客在8月中到9月初容易遺失與學校相關的物品，如書包和學生證，在情人節遺失相機和照片，在下班時段遺失員工證，在週末遺留物件，這些時間特別要打醒十二分精神，以免遺下物品更傷神。

程式內尋找失物

Uber指，若乘客遺失物品在車內，可按以下步驟尋找失物︰點擊「你的行程」，選擇遺失物品的Uber行程，然後點擊「尋找失物」和「聯絡司機查詢失物」。接下來輸入電話號碼或透過電腦或其他電話登入Uber帳戶，系統將會連接與該Uber司機聯絡。如果司機接聽了電話，並確認找到失物，可以協定時間和地點領取失物。如果司機未接聽電話，可留言詳細描述失物，及留下聯方法。

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