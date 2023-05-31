買基金要注意什麽？ 小心這7個危險信號！追逐冠軍基金可能吃虧

投資者總是關心贏家獲利的方法，卻往往忽略一些有可能侵蝕回報的「危險信號」，例如高額的費用、穩健基金經理離職及專注與被過度炒作的資產類別，這些小細節甚至可能表明基金即將倒閉，投資者繼而蒙受損失。



晨星的經理研究總監 Michael Malseed 指出了一些投資者應該留意的危險信號，分別為首次投資者和現在持有基金的投資者提出不同的幾種危險信號。

首次投資應注意什麽？

危險信號1：沒有明確的盈利途徑

由於進入門檻相對較低，投資者應確保他們正在考慮的基金能夠長期存在。Malseed 說道，要確保基金在業務、盈利能力和可持續性方面處於穩定的基礎上。對於管理著大量資金的老牌公司來說，這相對容易識別，但對於早期基金應該有一條清晰的盈利途徑。



危險信號2：基金經理沒有業績記錄

Malseed 說，鑑於啟動基金的進入門檻相對較低，這在小型市場並不少見。投資者想了解投資組合經理在管理他們提供的基金方面有相關經驗，因為他們可能在他們管理的實際基金或策略方面經驗很少，並且可能擁有來自另一個資產類別管理的方法或風格。



危險信號3：費用

費用是購買基金的一個關鍵考慮因素，因為它們是影響投資者回報的最一致的單一因素。這主要是因為無論基金表現如何，都會收取的費用。Malseed 表示，投資者應該考慮費用是否適當和公平，以及費用的構成方式。市場上會有很多不合適的收費結構，它們沒有合適的基準。



危險信號4：一隻基金的表現大幅優於大市

Malseed説道，在考慮新基金時，不要追逐投資業績，如果某隻基金表現各方面優於同行，要深入研究為什麼會出現這種優勢。如果某項策略在一年內的表現大大優於同行，那更有可能是因為承擔了更大的風險，而不僅僅是管理者的技能。要對基金表現有批判的眼光，而不僅僅是追逐去年的冠軍。



現在持有基金的投資者

危險信號1：經理辭職

關鍵投資組合經理的離職可能會使以前穩固的團隊陷入困境。深思熟慮的繼任計劃可以最大限度地減少打擊，但要注意評估變更後的團隊是否有潛力為投資者帶來未來的出色表現。



Malseed 說道，投資組合經理的離職是一件大事，因為主動式基金經理是一項以人為本的業務，所以離職是一個重要的危險信號，會觸發審查一項投資。如果投資組合經理離開並且沒有明確的繼任者，未來的發展也是一個未知數。投資組合經理要退休也是同理，應該做好準備。



危險信號2：表現不佳和資金外流

當主動型基金表現不及同行或基準時，它們很容易出現大量贖回。一波資金淨流出會讓經理人難以買入他們認為便宜的公司，尤其是如果他們投資於流動性較差的股票。Malseed 表示，如果它是一家已經從盈利轉為虧損的公司，這就會成為一個問題這會增加該公司倒閉的風險，尤其是在他們失去大量機構授權的情況下。



危險信號3：容量管理

Malseed 說，當企業為了規模而尋求增加管理資金時，這是一個危險信號。這更有可能發生在小型股投資中，因為與全球股票大盤股相比，其能力受到更多限制，投資於大盤股時，不用真正擔心流動性，而小公司有規模限制。因此，如果一隻基金變得太大，這是一個危險信號，特別是如果你看到業績下降。

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