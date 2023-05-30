【網絡熱話】買10多元甜筒拒付小費　店員當場翻臉　女子炮轟美國小費文化失控

北美地區的小費文化由來已久，結賬時付一定比例的小費被視爲禮儀，但近幾年人們愈來愈對這項傳統感到厭煩，出現「小費疲勞」（Tip fatigue）。美國女子Sydney Littlefield近日拍TikTok短片炮轟小費文化已失控：她去雪糕店買一個2美元的甜筒但沒付小費，店員因此當場翻臉。視頻一出即在網上引發是否該取消小費的爭論，女子幾日後再在《新聞周刊》（Newsweek）實名撰文詳述經歷，獲得很多美國網友支持和共鳴。

拒付小費 店員當場翻臉

Littlefield的TikTok用戶名為@poorandhungry，有23.7萬粉絲。她在片中講道，自己走進當地連鎖雪糕店Ben & Jerry's，只點了一個不加冰淇淋的華夫甜筒，售價2美元。

就在她把卡放在iPad收款機上付款時，出現了給小費的選項。由於認爲這單交易並沒有提供什麽服務、只是單純的銷售，她沒有給屏幕上推薦的20%、22%或25%小費。

Littlefield表示，如此比例的小費相當荒唐：「我當時想，你就只是遞給了我一個2美元的甜筒，我不會爲此給你1美元的小費。」

她説，當她點了「不給小費」 選項後，店員很不高興。Littlefield在片中模仿了店員當時的反應：雙手拍打桌子，露出生氣、不耐煩的表情。

她指出，這種反應很不合適，即使她買了100美元的冰塊而沒給小費，店員也不該當顧客的面做出這種動作。

女子：無提供服務 收小費不合理

Littlefield在《新聞周刊》的文章中說，自己以前也是一名食品服務人員，很自豪能為每位客人提供美好的客戶體驗，並期待收到小費。但是在任何情況下，她都沒有在面向客户的崗位上表達過想要小費，更不用説直接向客户索取了。

她認爲，如果銷售中沒有提供任何服務，那麼收小費或服務費就不合理。Littlefield解釋，她無意讓任何人感到被輕視，但並非所有與顧客的互動都值得給小費。「當然，如果增加了舀冰淇淋或定制訂單的服務，我會四捨五入到最接近的金額。在結賬時將物品交給某人不是服務，我覺得這是消費者感到服務費疲勞（service fee fatigue）的地方。」

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「小費疲勞」席捲全美

截至5月30日，上述短片已有43萬點贊。在Tiktok視頻和《新聞周刊》文章評論區，都有許多網友留言批評美國的消費文化。

一名網友說：「我百分百贊成在餐館給小費，但小費文化已經失控了。每個地方都想要小費。」

另一名網友抱怨，甚至在自助販賣冷凍酸奶的地方，也有支付小費的提示：「我做了所有事情！給小費是為了什麼？」

還有網友表示：「服務員、酒保等等，是應該給小費。但不是任何人。」

不過，也有一些網友為店員辯護，因為他們並不是設置小費系統的人：「屏幕出現小費提示不是她的錯。她沒有控制權。她可能只是今天心情不好。」

美聯社1月報道，隨著愈來愈多企業採用彈出小費提示的數字支付方式，小費疲勞正在席捲全美。《華爾街日報》本月初亦報道，美國各地機場、餅乾店和咖啡館的自助結賬機，會出現提示要留下高達20%的小費，讓許多消費者感到惱火。一些受訪者直斥這是一種情感勒索，因為顧客看到提示後會因內疚感而被迫給小費。有研究人員和勞工倡導者批評，小費增長是僱主在將提高員工工資的責任推給消費者。

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