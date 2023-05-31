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【今日優惠精選】尖沙咀雪糕店買1送1｜意大利餐廳Pizza半價／咖啡1送1

精明消費 07:30 2023/05/31

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 甜筒暉 TEEMTONEfai ：尖沙咀雪糕店 結業優惠

「甜筒暉TEEMTONEfai」將結束位於尖沙咀K11實體店，即日起至6月3日推出不同優惠：
2023年5月31日- 限量50件 20元 花生醬雪糕
2023年6月1日- 限量50件 20元 粟米雪糕
2023年6月2日- 14:00 - 19:00 雪糕買一送一
2023年6月3日- 14:00 開始限量派200件免費豆腐花味雪糕

    點擊圖片放大

2. 意大利餐廳：Pizza半價/咖啡買一送一

6⽉2⽇是意大利國慶，意大利百年老品牌Caffe Milani及Giovanni Pina 推出超值優惠，包括咖啡買一送一和Pizza半價優惠。

Caffe Milani 於6⽉1日至2⽇一連兩天，外賣咖啡買一送一，可混搭不同款咖啡，以價低者免費。

GIOVANNI PINA 由6⽉2日至4⽇推出優惠活動，可於北角匯、如心廣場及中環華懋廣場三間GP分店，惠顧黑松露手工薄餅或雞肉煙腩肉手工薄餅，均可享半價優惠。

北角匯 / 如心廣場 - 全日半價優惠
中環華懋廣場 - 3:00pm後半價優惠

各門店地址、訂座電話及營業時間: www.luxtek.com.hk/contact/ 

    點擊圖片放大

3. La Famille：6月生日之星  免費獲贈戚風小蛋糕

6月8日生日的壽星只需由5月29日中午12時至5月31日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕。

活動日期：
網站申請日期：5月29日中午12時至5月31日中午12時
兌換獎品日期：6月5日至6月8日

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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