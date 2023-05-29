日圓見5.56創半年低！精選10大網購平台　把握「特價」購物好時機

機會嚟喇飛雲！受到美元強勢拖累，美元兌日圓再次跌穿140重要關口，更是迫近141水平。日圓兌港元跌至近半年低位，每百日圓兌港元處於5.56水平。各位熱愛日本的讀者，除了可以趁跌吸納、為下次旅行準備彈藥，也可以藉著低價入貨。本網整合5大範疇、合共10家日本人氣網購平台，即刻睇推介啦！

應有盡有類

1. 日本樂天市場（Rakuten）

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說起日本網購，第一家當然會想起最大的購物平台樂天市場，無論是零食藥妝，或是家居用品等等，多種商品任君選擇。日本樂天市場設有官方提供的轉運服務，能將香港顧客在日本樂天市場及其他日本購物網站購買的商品集中到日本國內的倉庫，再寄送至海外。

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2. 日本亞馬遜（Amazon JP）

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亞馬遜是另一家主流網購平台，因應全球不同地區而設立不同網站。日本亞馬遜的網站設有中英文版介面，方便不會日語的顧客；上架貨品種類多元化，集合了各種人氣衣物服飾、廚具用品、床具、書籍等等。而且亞馬遜提供國際直送服務，非常方便。

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時尚服飾類

3. ZOZOTOWN

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ZOZOTOWN是日本龍頭網上時裝購物網站，喜歡日系打扮的讀者一定不會陌生。平台集合超過1200個商店、7300個品牌，包括男女時裝服飾，如BEAMS、GLOBAL WORK、Urban Research等等。

與大多數日本電子商務網站一樣，ZOZOTOWN默認不提供國際送貨服務。 居住在海外的香港顧客，則需要使用代購服務，例如ZOZOTOWN的合作伙伴Buyee。

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4. OLIVE des OLIVE

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OLIVE des OLIVE品牌始於1984年，最初的設計理念是針對14歲至18歲、對潮流氣息敏感的少女，時至今日仍然是女孩們喜愛的超人氣品牌。香港顧客如需國際配送服務，就要使用WorldShopping購物車，或者自行選擇網購集運。

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中古名牌類

5. Vintage Qoo

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相信有留意開中古包的讀者，對Vintage Qoo都不會陌生。Vintage Qoo是一家售賣二手名牌手袋的店舖，在東京設有門市，貨品以香奈兒、愛馬仕為主，也有古董Lady Dior、Gucci ，很多古董錶、珠寶首飾等等。短時間未能親身飛去日本的你，也可以在網上尋寶。Vintage Qoo支持全球配送，香港的顧客可以選擇EMS或者DHL進行發送。

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6. KOMEHYO

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KOMEHYO是日本最大規模的二手百貨公司，業務涉及奢侈品、珠寶、手錶、相機、家用電器、古著、和服及樂器等等眾多中古商品的回收和販賣。海外顧客需要使用海外專用購物車，透過KOMEHYO的官方國際運送合作伙伴Buyee購物。

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文具雜物類

7. LoFT

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LoFT是一家專營文具、化妝品、角色周邊、室內裝飾商品等的商店，是文具控、雜貨迷必到的聖地。「LOFT」指的是閣樓的意思， 1987年創立時，在紐約蘇活區的年輕藝術家之間正好掀起一股閣樓文化運動的風潮，品牌希望能帶入時代尖端且具有創意的風格，目標成為「一間充滿感性，可以找到點什麼的店」於是命名為「LOFT」。由於LoFT不設國際送貨服務，也沒有默認的合作代購平台，香港顧客就要自行找代購或寄到集運倉，再轉運至香港。

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8. 銀座伊東屋itoya

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創立於1902年的銀座伊東屋，擁有豐富的限量版高端書寫工具、原裝筆記本、直接進口文具等，跟LoFT一樣也是文具控的天堂。香港和其他海外顧客可通過WorldShopping進行國際配送。

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家電類

9. BIC CAMERA

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BIC CAMERA是日本大型連鎖電器商，在日本全國各地都有分店。除了手機、家電之外，也有藥妝、文具、日用品等等可供選購。BIC CAMERA不設國際送貨服務，海外顧客需要自行進行轉運，或是找代購服務。值得留意，由於香港和日本的電壓、制式都有差異，香港顧客購買家電時要多加注意。

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10. Yodobashi

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Yodobashi是日本一家大型連鎖量販店，主要銷售家電、電腦、相機、攝影等3C產品，亦有運動、化妝品、手錶、書籍等等產品。Yodobashi不設海外配送服務，僅限於日本境內，海外顧客需要自行進行轉運，或是找代購服務。

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