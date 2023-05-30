月花逾$8,000為子女報興趣班　是「值得」還是「危機」？

臨近暑假，除了去旅行之外，相信家長們已經開始為自己小朋友計劃報讀各種興趣班，特別是疫情過後，經過三年多的歇息，家長們都深怕自己小朋友落後於同齡人。而這也意味著一筆大額教育支出，富途證券調查顯示，過半數父母會讓小朋友從由幼稚園階段開始參加課外興趣班，當中近一成家長更每月花逾8000元為子女報讀興趣班，大家每個月用多少錢給小朋友去興趣班？

報3個以上興趣班要幾多錢？

富途證券調查還指出，逾兩成家長為子女報讀至少3個興趣班，其中以編程和機器人或科技類（57%）及投資理財類的興趣班大受家長歡迎（38%)。

本網通過查閲現時各種興趣班的市場價，以兒童AI編程為例，以2-4人小班形式教學，每堂課需要350元，通常一個階段課程通常是10堂課，如果報足10堂課，即需要3500元。再查看另外一種編程課程，初中及兒童Micro:Bit編程，只有7.5小時教學時間，都需要1750元，通過查看教學安排，這個課程可以選擇 3堂 x 2.5小時 或 5堂 x 任何1.5小時的上課模式，如果按3堂課計算，每堂需要583元，如果按5堂課計算，每堂同樣需要350元。由此可見，單單編程這一興趣班，已經需要花三四千元。其他興趣班價錢可參考以下數據，均參考市面上興趣班網站價錢。

課程類型 價格 理財教育課程 約2000元-3000元不等（所有課程） 跳舞 舞蹈教室小班教學約為100元-300元/堂

舞蹈老師一對一教學約為500元-1,000元/堂 鋼琴 只報讀鋼琴課程，初級 30分鐘 1370元/期，而進階60分鐘的課程則需要逾3500元。

對於贈送樂器的課程，同樣以最低級別和價錢做參考，最便宜的套餐都要超過2900元。 圍棋 一對一教學的費用約為600元-1,000元/小時

團體課則約為250元-500元/小時

由上述數據可見，如果以10堂課為例，若上足以上圖表中4種課程，以最低價計算，理財教育課程2000元，跳舞課程1000元，鋼琴課程1370元，圍棋課程2500元，加總即是6870元。其中，不同年齡小朋友和不同難度的課程價錢也不同，此處僅以最低價計算已經達到接近7000元，如果加入編程課程，總費用已過萬，可見，興趣班確實是一筆不少的開支。

面對如此昂貴的價錢，很多家長仍然覺得，就算節衣縮食，都要保證小朋友去到興趣班或額外補習。不過，這個價錢是否成為家庭壓力，還視乎家庭總收入，若父母月入20多萬，可能上萬的興趣班也不會成為一種壓力。但對於普通低收入家庭或中產家庭而言，高昂的興趣班支出是「值得」還是「危機」？在培養小孩的同時，也不要忽略以下幾點：

1. 充足退休儲蓄

雖然為子女教學投資是一個好的想法，但也不要忘記為自己的退休生活提供保障。當每月收入、每月日常支出、每月供樓及每月家用都是固定開支時，在支付完這些費用後，很多家長甚至淪為月光族，變相透支原屬於未來的保障，長遠而言，這將成為一種危機。

2. 意外受傷保障

除了上述提到的開支，生活中還會產生各種意外開支，包括自己或家人的意外受傷，若不幸需要手術，這又是一筆巨額支出，因此，在平時分配資金時，應將這部分的費用納入考慮範疇，存好一筆應付意外事故的資金。

3. 失業保證

近幾年，因經濟環境不樂觀，相信大家都有聽聞各類公司裁員，若自己不幸成為其中一員，是否有足夠的儲蓄支撐自己和家人的日常開支？小朋友發展固然重要，為生活提供基本保障更有必要。

4. 旅遊資金

適逢假期，很多家庭都會一家大細組織出遊，而這又是一筆大開支，參加興趣班之餘，旅行其實也是一種增長小朋友見識的重要途徑，不要忘記將這筆開支納入理財規劃中。

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