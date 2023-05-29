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提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相

個人增值 17:22 2023/05/29

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退休對許多人來說是一個美好的目標，但提早退休有些人會因為覺得不習慣，再也不會工作，會讓人覺得無聊，特別是有伴侶同時退休，生活沒事做，更會可能為關係帶來一些挑戰。Steve Adcock是一名財經博客作者和百萬富翁，透過白手興家，開始建立起自己的財富。在35歲時，憑着手頭上的90萬美元的積蓄與妻子提早退休。通過他的理財技巧和投資策略，這筆錢在幾年內增長到了100萬美元（約780萬港元）的淨資產。

對於提早退休有著豐富的經驗的他，指自己退休後，「從那些永遠不會退休的人那裡，聽到了一些關於提前退休的最愚蠢的謊言」，他聽到的最常見的觀點是：會感到無聊，會破壞感情關係，而且再也不會工作了，Adcoc提出常見3大誤解，及策略性地針對這些誤區，規劃自己的退休生涯，自然能享受提早退休的美好生活。

誤解1「覺得無聊」

離開朝九晚五的工作生活，卻發現日子變得漫長而無聊，沒有工作可做。Adcock認為很多人陷入了這樣的陷阱，他建議在離開工作前就要開始考慮如何度過每一天，不要只想著離開工作，而忽略了退休後的生活。如果你的工作是你唯一的愛好，那麼就沒有理由提前退休。他建議，在離開全職工作之前，先嘗試感興趣的活動或退休計畫，看看是否可以成為未來幾十年的事業，「在你最終辭掉工作後，這會給你最大的成功機會」

誤解2「提早退休會破壞夫妻關係」

Adcock認為重要的是雙方都有自己的事情可做，不能整天呆在家裡，否則可能會互相激怒。可以將時間投入在長遠計劃上，如寫書或訓練馬拉松，或者開始一個你喜歡的副業或事業。Adcock還表示，兩人需要有一些獨自去做的事情，不用整天到晚都在一營，這樣當在一起吃晚飯時，也可以彼此交流一下自己的一天。

誤解3「再也不用去工作」

Adcock認為這是毫無意義的。他指出，如果已經實現了財務獨立並提早退休，將具備重新進入職場的能力，並可能會找到比以前更喜歡的工作或職業。此外，即使你已經離開職場多年，也不代表你無法再次就業。此外，如果你已經準備好了未來的花費，就不需要一個高薪的職位，來彌補投資失利的損失。Adcock表示：你不會發現自己沒錢而去賺錢，反而是會找一份兼職工作，讓自己享受及體驗生活。如果不幸發現自己在財務上面臨困難時，可能就需要重新開始工作，以避免退休儲蓄耗盡。

Steve Adcock是以提前退休著名的專欄作家之一，2016 年他在公司晉升多年、節儉生活並將積攢的多餘現金用於投資後，在 35 歲時以約 90 萬美元退休。在股市上漲的行情下，和妻子的淨資產超過 100 萬美元。

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